Директор компании «Балтика» по производству: «Хмель в Чувашии изумительный»

Как уже сообщала «СЧ», 6 октября в Москве в ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» Минсельхоз Чувашии подписал соглашение с компанией «Балтика», нацеленное на развитие хмелеводства. Первые шаги по развитию сотрудничества не заставили себя долго ждать. На этой неделе вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов провел рабочее совещание с представителями «Балтики» и вместе с ними съездил на участки, на которых компания сможет выращивать хмель.

О приезде пивоваров в Чувашию договорились еще в Москве «Планировали через неделю встретиться на нашей земле, вместе осмотреть земли, пригодные для выращивания хмеля и открытия производства по его переработке», — сообщил Сергей Артамонов.

В качестве потенциальных участков, где «Балтика» могла бы производить хмель, рассматриваются земли сельскохозяйственного назначения в Ядринском и Цивильском округах. Общая площадь участков — свыше 300 гектаров. Руководитель группы управления агропроектами компании «Балтика» Владимир Сухонин отметил, что планы у компании долгосрочные: «Хотелось бы прийти надолго, организовать производство, создать условия для сотрудников, тщательно подойти к технологическому процессу на хмельниках».

Как сообщают в Минсельхозе Чувашии, гостей интересовало наличие инфраструктуры, близость транспортных развязок, жилищного фонда, возможность обучать специалистов… Сергей Артамонов рассказал, что везде вблизи участков — вода, газ, населенные пункты, а в аграрных техникумах готовы организовать курсы по хмелеводству.

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии: «С учетом санкций, активного импортозамещения хмелеводство нужно возрождать. У нас сохранены компетенции, есть люди, нацеленные на этот результат. Хочу поблагодарить Главу Чувашии Олега Николаева за возможность субсидировать отрасль из республиканского бюджета — такого нет нигде у нас в стране».

«Сам хмель у вас изумительный, — отметил директор компании по производству Игорь Матвеев. — Урожайность близка к европейским показателям, и сами ароматные сорта очень интересны. Мы брали анализы, изучали несколько лет образцы многих регионов. Вывод такой — в России качественный хмель производить можно».

А на следующей неделе запланирована встреча Сергея Артамонова с вице-президентом «Балтики» Юрием Чентыревым, на которой будут обсуждены дальнейшие этапы взаимодействия. Кстати, во время подписания соглашения в Москве Чентырев рассказал, что еще с 2005 года компания разработала аграрную программу по выращиванию пивоваренного ячменя и его переработке. Благодаря этому «Балтика» теперь имеет собственное сырье и не зависит от поставок из-за границы. «Новый этап развития — это хмелеводство, — подчеркнул вице-президент компании. — И для нас крайне важно обеспечивать стабильность, уйти от импортной составляющей. Чувашия, с моей точки зрения, очень перспективный регион».