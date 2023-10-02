Исповедь на страницах жизни

Не всегда, беря в руки новую книгу, знаешь: раскроется ли перед тобой ее автор? Тем более — если это очередные мемуары. Воспоминания — они столь же многообразны, как и художественные тексты. И было любопытно посмотреть: чем в этом разнообразии может зацепить читателя книга Петра Теплова «Страницы моей жизни»…

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА Петр Николаевич Теплов родился 28 августа 1923 года в селе Байдеряково (ныне Яльчикский район Чувашии). Окончил Байдеряковскую среднюю школу, Муромское военное училище связи (1942) и Ленинградскую высшую партийную школу (1964). Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Трудился в родном колхозе, а затем на партийной и профсоюзной работе. После выхода на пенсию занимался патриотическим воспитанием молодежи. Награжден орденами Красной Звезды (трижды), Трудового Красного Знамени (дважды), Ленина и Отечественной войны, медалями.

Первые ее главы посвящены описанию исторических событий в целом. И только когда повествование доходит до собственно семейной саги (а ее объем составляет около четверти всей книги), начинается самое интересное. Именно этим — историей рода и биографическим наполнением — и ценна работа автора. Буквально один-два абзаца, рассказывающие о том или ином событии — и как ярко и живо вспыхивает картина тех давних дней и лет! Тут и вербовка сельчан на предприятия промышленных центров в предвоенный период. И описание мытарств членов семьи в годы гражданской войны и военного лихолетья…

Документальная повесть (именно так определен жанр книги) — одно из проникновенных свидетельств быта чувашской глубинки в первые десятилетия ХХ века. И в ней немало печальных страниц. Вот, к примеру, рассказ о том, как погиб дед, возвращавшийся с группой односельчан с Украины, куда выехали в голодный 1921-й год: «более зажиточные крестьяне столкнули деда ночью под поезд, а его хлеб разделили между собой». Или еще одна история: сестра Анна, чтобы дать возможность брату Петру получить образование, вернулась на работу наборщицей в типографию — одну из вреднейших по тем временам профессий, ставшую поводом для развития у нее самой малокровия…

И на фоне всего этого — никакой озлобленности, неудовлетворенности от жизни. Наоборот, за каждым таким эпизодом автор ищет что-то светлое, радужное, красивое. Так во время нелегкой уборочной страды ему запомнились красивые облака: «Лежа на спине в телеге, я наблюдал за ними. Они двигались в разные стороны. Казалось, что по небу плывут большие дома, корабли, даже наша телега. На горизонте как бы образовалась длинная, высокая лестница. Мы с сестрой лежали и думали, что по этой лестнице Бог спускается на землю, потом поднимается на небеса». А историю появления первой радиоточки в деревне нельзя читать без улыбки. «Мы побежали в школу смотреть, как говорит радио. Это была черная круглая тарелка, — пишет Теплов. — Голос диктора напоминал голос Сироткина М.М. Все подумали, что Моисей Михайлович сам сидит в этой тарелке и оттуда говорит. Все внимательно смотрели на эту тарелку, проверяя, нет ли там человека». Кстати, говоря о школе, Петр Николаевич приводит исторический факт: при обязательности общего среднего образования в конце 1930-х годов родители оплачивали школьную учебу своих детей…

Книга достаточно откровенна. В ней много таких деталей, которые кто-то другой, может, скрыл, а вот Петр Николаевич делится ими как на духу: раз за разом сообщаются имена доносчиков, неприглядные события семейной истории: «Ее муж, мой дедушка, был, говорят, бестолковый, особенно когда был пьян, мог поднять руку на мою бабушку», «…их дочь Галя развелась со своим мужем и стала вести недостойный образ жизни». «Не человек, а настоящий зверь», — так Петр Теплов отозвался о налоговом агенте в своем селе. А сколько бытовых деталей, вплоть до точных домашних адресов родственников в разных городах и весях нашей обширной страны!

Читаешь, и вдруг приходит осознание, что это не что иное, как исповедь. Никогда не доводилось вам выслушивать откровение другого человека? Не родственника, не друга, нет! — постороннего, решившего поделиться с вами пережитым, наболевшим, выстраданным. Тогда — вот он, такой уникальный шанс. Принимаешь для себя этот факт как данность, и сразу все обретает другой смысл: и чрезмерная порой искренность, и разговорный стиль, и даже встречающиеся порой речевые ошибки!

А заодно, уже безо всякого сопротивления, в тебя «заходит» каждое слово автора. Через конкретный пример мы видим, как, несмотря на все тяготы, формировался и работал костяк строителей «светлого будущего». Сегодня к этому термину отношение во многом ироничное и даже саркастичное, но тогда люди верили, и этой верой жили и созидали. Причем, коллективно, плечом к плечу и рука об руку. Вот в чем была сила! И «Страницы моей жизни» именно об этом — о человечности.

Бывают такие вылощенные или очень помпезные мемуары с выпячиванием роли автора: без него, казалось бы, и люди в семью самоорганизоваться не могли, и прогресс научный (экономический, культурный и дальше по списку) не шел, и целая страна разваливалась. За таким «я» настоящего человека не увидишь, и после первых страниц откладываешь в сторону этот «трактат». А тут хочется и порадоваться, и погрустить вместе с Петром Николаевичем. Хочется — от души, от сердца! Настолько он в какой-то момент стал своим, близким. В этом главное качество содержательной стороны книги: не оставить равнодушным! Петру Теплову это удалось на все сто.

Одно досадно в этой книге: много грамматических ошибок! Даже в аннотации! К сожалению, люди, отвечавшие за техническую подготовку книги, с корректорской работой явно не справились. И эта мелочь портит общее яркое впечатление от содержательной автобиографии.

Вопросы:

1. Откуда, по объяснению автора, пошла фамилия Тепловы?

2. Что нашли бойцы-связисты у подстреленного на обед голубя?

3. «По сей день ругаю себя за несерьезное отношение к…» — в чем признался Петр Теплов?

Федор Козлов