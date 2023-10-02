Ветераны спорта вышли на старт и показали пример

Более 700 ветеранов спорта из 77 регионов страны приняли участие в финальном этапе VIII Спартакиады пенсионеров России, прошедшем в Санкт-Петербурге. И, конечно, были среди них представители нашей республики.

Ветераны чувашского спорта ответственно подошли к одним из самых важных соревнований в году. Ведь в прежние годы сборная нашей республики стабильно попадала в топ-10 сильнейших коллективов страны в общекомандном зачете. Хорошую традицию нельзя было нарушать.

«Наши ветераны очень серьезно готовились к спартакиаде. Сначала они участвовали в районных турнирах, затем вышли на старт республиканского финала в Чебоксарах. Очень много сильных спортсменов — конкуренция зашкаливала, отбор прошли самые лучшие», — сообщил председатель Совета ветеранов спорта Чувашии Василий Шоркин.

Знаменосцем нашей команды на церемонии открытия стал шахматист Юрий Иевлев (чуть позже в баталиях на шахматной доске он занял 13 место). Отличилась в медальном зачете спартакиады Людмила Михуткина — в соревнованиях по многоборью ГТО она стала бронзовым призером. И всего лишь в шаге от пьедестала почета остановились Иван Павлов — в настольном теннисе и Светлана Егорова — в легкоатлетическом кроссе. До последних мгновений наша спортсменка претендовала на «золото», обыграв в своем забеге сильную представительницу Пермского края Марию Атласову. Однако в других забегах соперницы пробежали быстрее, и Светлана Егорова заняла в итоге четвертое место. По итогам соревнований команда нашей республики заняла седьмое место в общекомандном зачете.

«Соревнования прошли на высочайшем уровне. Наша команда показала хорошие результаты. Некоторые ветераны соревновались сразу в нескольких дисциплинах, — подчеркнул Василий Шоркин. По его словам, участвуя в таких соревнованиях наши ветераны подают пример другим людям, доказывают, что и на пенсии жизнь может быть интересной, яркой и активной. А для этого очень важно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.