Вышитая карта станет живой

«Вышитая карта России станет основой одного из главных арт-объектов Международной выставки-форума «Россия», ее изображение будет встречать гостей на огромном мультимедийном экране при входе на ВДНХ. Инсталляция «Живая карта» будет состоять из кинетических элементов, где разместятся все 89 субъектов России, — сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. — Для нас честь, что она станет визитной карточкой такого масштабного проекта».

Соглашение об этом подписали вчера в Москве генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова и директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова. На церемонии присутствовала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

«Как выставка «Россия» показывает все богатство регионов через экспозиции, так и Вышитая карта отражает многонациональность через узоры. Поэтому родилась идея представить ее в виде арт-объекта, который будет встречать наших гостей прямо перед входом на ВДНХ», — объяснила Наталья Виртуозова.

Напомним, выставка-форум откроется уже 4 ноября на ВДНХ в Москве и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут представлены все 89 субъектов Российской Федерации.