Из Чувашии на Донбасс отправились четыре машины с гуманитарным грузом

На этот раз загружали фуры сразу в нескольких местах: в Чебоксарах, Батырево, а также в Шемуршинском, Шумерлинском и Вурнарском муниципалитетах — оттуда в путь отправились два большегруза с лесом и пиломатериалами.

Помимо этого, в фуры были загружены пять машин высокой проходимости, стройматериалы (профнастил, сетка-рабица), банные печки, кровоостанавливающие жгуты и носилки, а также полезные вещи от коллектива ЧЭАЗ: 300 пар резиновых сапог, 655 хлопчатобумажных костюмов, 300 пар носков.

Кроме электроаппаратчиков в сборе большой гуманитарной посылки участвовали: фонд «Перле», Минздрав и Минприроды Чувашии, администрация Чебоксар, предприниматели-лесозаготовители Шумерлинского, Вурнарского, Шемуршинского, Батыревского муниципалитетов, Чувашский национальный конгресс, жители Красноармейского и Батыревского округов.

Кстати

Основная часть гуманитарного груза предназначена нашим бойцам. Но заодно повезли в колонне и передвижную автомастерскую для ремонтных работ. Ее в подшефный для нашей республики Бердянский район передала администрация Чебоксар.