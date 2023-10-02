Из Чувашии на Донбасс отправились четыре машины с гуманитарным грузом

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Вместе с официальными лицами машины в дальний путь в Чебоксарах провожали и кадеты. Фото Ивана Миролюбова

На этот раз загружали фуры сразу в нескольких местах: в Чебоксарах, Батырево, а также в Шемуршинском, Шумерлинском и Вурнарском муниципалитетах — оттуда в путь отправились два большегруза с лесом и пиломатериалами.
Помимо этого, в фуры были загружены пять машин высокой проходимости, стройматериалы (профнастил, сетка-рабица), банные печки, кровоостанавливающие жгуты и носилки, а также полезные вещи от коллектива ЧЭАЗ: 300 пар резиновых сапог, 655 хлопчатобумажных костюмов, 300 пар носков.

В Батырево в микроавтобус УАЗ сложили картошку, лук, макароны, подарки для бойцов. А затем саму машину погрузили в фуру. Фото cap.ru

Кроме электроаппаратчиков в сборе большой гуманитарной посылки участвовали: фонд «Перле», Минздрав и Минприроды Чувашии, администрация Чебоксар, предприниматели-лесозаготовители Шумерлинского, Вурнарского, Шемуршинского, Батыревского муниципалитетов, Чувашский национальный конгресс, жители Красноармейского и Батыревского округов.

Кстати

Основная часть гуманитарного груза предназначена нашим бойцам. Но заодно повезли в колонне и передвижную автомастерскую для ремонтных работ. Ее в подшефный для нашей республики Бердянский район передала администрация Чебоксар.

Опубликовано: 5 октября 2023 г.


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