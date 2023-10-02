Комитет Совета Федерации обсудит в Чувашии вопросы социальной адаптации осужденных

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выездное заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству под председательством Андрея Клишаса по вопросам вхождения осужденных в социальную среду после освобождения от наказания проходит сегодня в Чебоксарах.

Выбор места проведения заседания не случаен. Чувашия является одним из лидеров в стране по организации работы с осужденными. Открыто 8 исправительных центров, создано более 500 рабочих мест. Опыт республики изучают коллеги из других регионов. Кроме того, к 2025 году в регионе будет создан центр для оказания помощи лицам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Подробности — в следующих публикациях.



Читайте также:

Олег Николаев посетил семь объектов в Алатырском и Порецком районах
Сотрудники и ветераны силовых структур состязались в меткости
В Чувашии пятеро осужденных женщин прошли обряд крещения
Олег Николаев провел встречу с руководителем УФСИН по Чувашии Геннадием Шиндиным
Медикам с Донбасса станет легче найти работу в России
Социальные работники уголовно-исполнительной системы отмечают свой профессиональный праздник
Сотрудники УФСИН Чувашии на страже не только порядка, но и юмора
14 апреля - День медицинского работника уголовно-исполнительной системы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.