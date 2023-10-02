Комитет Совета Федерации обсудит в Чувашии вопросы социальной адаптации осужденных

Выездное заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству под председательством Андрея Клишаса по вопросам вхождения осужденных в социальную среду после освобождения от наказания проходит сегодня в Чебоксарах.

Выбор места проведения заседания не случаен. Чувашия является одним из лидеров в стране по организации работы с осужденными. Открыто 8 исправительных центров, создано более 500 рабочих мест. Опыт республики изучают коллеги из других регионов. Кроме того, к 2025 году в регионе будет создан центр для оказания помощи лицам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

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