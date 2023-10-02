Ветеранов и пенсионеров в их праздник ждали театры и библиотеки

Были подготовлены акции, спектакли и фильмы, интересные программы и даже экскурсии.

В Театре юного зрителя имени М. Сеспеля прошли акции «В театр — с внуком!» и «В кино — с внуком!». Вход для бабушек и дедушек был бесплатным. На сцене для публики шла музыкальная сказка «Кошкин дом» по Маршаку, а любителям кино предложили мультфильмы и художественную ленту «Иван Семенов: Большой поход». Подобная акция — «Иду с бабушкой! Иду с дедушкой!» — состоялась и в Чувашском театре кукол. Для праздника выбрали спектакль «Мишкина каша» по известному рассказу Н. Носова.

В Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Л. Толстого подготовили программу «Нам года не беда, коль душа молода» и пригласили постоянных читателей, членов Чебоксарской местной организации Всероссийского общества слепых. Они с интересом участвовали в конкурсах, дружно подпевали песням из популярных кинофильмов, делились секретами активности и долголетия на чаепитии. Помимо развлечений, была и полезная информация. Сотрудники полиции рассказали об уловках мошенников и как на них не попасться. Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар — об услугах, направленных на поддержку инвалидов и людей пожилого возраста, об организации их досуга.

А ветераны Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки в преддверии праздника отправились в путешествие в Козловку. Они посетили музей Николая Лобачевского — памятник архитектуры XIX века. На этой летней усадьбе ученый провел 14 лет — разводил овец, держал пасеку, вырастил великолепный сад. Побывали и на набережной Волги, где находится комплекс боевой славы под открытым небом и памятник заслуженному гармонисту Петру Шоркину. Осмотрели дома купца Григория Волчкова и баронов Жомини. Восхитились мысом «Птичий полет» — с его высоты можно увидеть не только Волгу, но и устье реки Аниш.