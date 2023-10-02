Жительницы Чувашии отметили не только День пожилых людей, но и свой вековой юбилей

Зинаида Гранацкая, несмотря на солидный возраст, встретила гостей песней и даже сплясала вместе с ними. Родилась она в первый день октября в деревне Челкасы, а сейчас живет в селе Синьялы Чебоксарского муниципального округа. Со столетием Зинаиду Нестеровну поздравили родные, односельчане, соцработники, местные депутаты и руководство округа.

Зинаида Гранацкая посвятила жизнь педагогике — учила начальные классы, преподавала немецкий язык. На ее плечи выпало немало тягот и жизненных трудностей, но она сохранила оптимизм, теплоту сердца и щедрость души. Теперь ее окружают заботой и любовью дети, внуки и правнуки.

А 29 сентября 100-летний юбилей справила жительница поселка Красный Октябрь Шумерлинского муниципального округа Татьяна Трофимова. Долгожительница получила поздравительный адрес Президента РФ Владимира Путина и памятный подарок из рук министра культуры Чувашии Светланы Каликовой.

В военные годы Татьяна Деевна работала трактористкой в колхозе «Красный Октябрь», а после войны — санитаркой в медпункте. Была и полеводом, и дояркой — все спорилось в умелых руках. Ее трудовой стаж — более сорока лет. В свободное время женщина занималась садоводством. А еще слыла рукодельницей — не раз представляла свои работы на выставках декоративно-прикладного творчества.

Вместе с мужем Татьяна Трофимова вырастила пятерых детей. А дальше пошли и внуки, и правнуки — счастье, когда большая семья.

Несмотря на возраст, Зинаида Гранацкая сохранила и умение радоваться жизни,и щедрость души. Фото cap.ru