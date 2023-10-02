Чуваши, живущие в разных регионах России, провели осенние праздники своих культур

«Мы все — россияне!»

«Кузбасский калейдоскоп культур»

В Кузбасском музее-заповеднике «Томская Писаница» прошел сибирский фестиваль народных традиций. О своих культурах там рассказали представители 15 национальностей, живущие не только в Кемеровской области, но и в соседних регионах: шорцы из Таштагола и Мысков, телеуты Алтая, селькупы из Томска. Расположенные большим полукругом подворья мордвы, армян, белорусов, татар, немцев, удмуртов, эстонцев, русских, хантов, хакасов, таджиков, потомков донских казаков и чувашей завлекали гостей праздника своими обычаями, традициями, национальной кухней, выставками декоративно-прикладного творчества. В каждом подворье звучали песни и танцы.

Особенностью фестиваля была его конкурсная составляющая. Представители разных народов должны были рассказать о своей культуре в двух номинациях: «Этнопространство» и «Этногастрономическая реконструкция». А оценивало их жюри из сотрудников Кемеровского государственного института культуры, Центра национальных традиций и Министерства культуры Кузбасса.

Участие в конкурсе приняли 26 коллективов. Чувашскую культуру представила делегация Промышленновского муниципального округа, в концертной программе выступил семейный дуэт «Пeртaвансем» Центра чувашской национальной культуры, руководитель Ирина Курицына. В номинации «Этнопространство» коллектив занял 3-е место. Гран-при конкурса достался мордовскому фольклорному ансамблю «Ялгал».

Как пишут областные СМИ, «по окончании великолепного концерта и обязательных награждений все народы закружились в едином хороводе Дружбы». В атмосферу дружбы и культурное многообразие погрузились более 2000 посетителей.

«Кeр-сaри» — наше все

В Оренбургской области отметили праздник чувашской культуры «Кeр сaри» (праздник урожая), который наши соплеменники традиционно проводят после завершения осенних уборочных работ.

Областной праздник прошел в селе Михайловка Курманаевского района. Организаторами мероприятия выступили Правительство Оренбургской области, муниципальное образование Курманаевский район и общественная организация «Оренбургская региональная национально-культурная чувашская автономия». Гостеприимные соплеменники собрали в районе около трех тысяч участников праздника. На сцену поднимались коллективы не только Оренбургской области, но и из соседних регионов: Самарской области, Башкортостана и Чувашии. Почетным гостем мероприятия был народный артист Чувашской Республики Вячеслав Христофоров и группа «Янра, юрa».

На праздничной площади развернулись национальные подворья «Улица добрых соседей», где были открыты выставки традиционных народных ремесел, декоративно-прикладного творчества, ярмарка, где гости могли приобрести сувениры. Всех желающих ждали различные мастер-классы для детей и взрослых, а также дегустация чувашских национальных блюд.

Любители активного отдыха с удовольствием принимали участие в спортивных состязаниях по волейболу и мини-футболу, а также в подвижных национальных играх, таких как перемещение гужевой повозки, забивание гвоздей и «молодушка с коромыслом». Гости праздника с удовольствием следили и за конноспортивными соревнованиями на приз главы Курманаевского района, которые традиционно проходят в районе с участием конников из Оренбургской и Самарской областей.

По словам руководителей области, проведение таких мероприятий очень важно, так как они помогают сохранять национальную культуру. «Чтобы сохранить свой язык, культуру, обычаи и традиции для детей и внуков, чуваши, как и остальные представители многонационального Оренбуржья, охотно проводят и фольклорные фестивали, и национальные праздники». «Кeр-сaри — это праздник, который прежде всего объединяет», — отметил и вице-губернатор, министр региональной и информационной политики Оренбургской области Игорь Сухарев, поздравляя собравшихся.

К слову

Как рассказывали соплеменники, деревня Курманаевка была основана в 1777 году «новокрещенными чувашами», то есть чувашами, принявшими христианское вероисповедание. Организатором переселения соплеменников из пределов нынешней Куйбышевской области в новую деревню был Иван Павлов, именовавшийся тогда по-чувашски Курман или Курманай.