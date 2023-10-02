Дружинник — от слова «друг»

Не только боролись за победу, но и сражались за знаки отличия

Дружинники нашей республики со всей ответственностью подходят к охране важных социальных объектов в праздничные дни, на добровольной основе следят за правопорядком на улицах городов и сельских поселений. В случае экстренной ситуации всегда протянут руку помощи пострадавшим. Однако на днях 20 лучших дружинников из муниципалитетов Чувашии вместо дежурства отправились в спортивный зал, чтобы проверить физическую готовность в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках республиканского конкурса «Лучший народный дружинник», который проводился в шестой раз.

Для борьбы за заветное звание в стенах спорткомплекса «Спартак» собрался интересный и разноплановый состав участников — как умудренные опытом представители старшего поколения, так и молодежь, недавно пополнившая ряды дружинников.

Дмитрий Сержантов, руководитель Государственной службы Чувашии по делам юстиции: «Название конкурса «Лучший народный дружинник» говорит само за себя — простые неравнодушные люди, помогая действующим сотрудникам правоохранительных органов, идут на службу в народные дружинники и обеспечивают общественный порядок. Конкурс дает возможность поощрить людей, которые зачастую рискуют своей жизнью и здоровьем ради защиты простых граждан. Очень важно, чтобы дружинников в республике становилось все больше — без их участия невозможно решать серьезные задачи, которые стоят перед государством в защите прав и свобод человека».

Помимо испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» конкурсанты демонстрировали юридическую подготовку (в сфере правовых основ деятельности народной дружины) и навыки оказания первой помощи. По совокупности трех критериев определялся победитель. Конечно, спортивная подготовка для дружинников стоит во главе угла. Ведь физически крепкому человеку куда легче следить за правопорядком и в случае необходимости прийти на помощь.

Среди конкурсантов было много представительниц прекрасной половины человечества. Поэтому для выполнения норматива в беге на 1000 метров мужской и женский потоки разделили. Сначала на старт вышел сильный пол. На протяжении всей дистанции дружинник Красноармейского муниципального округа Владимир Андреев держался в тени — бежал не в первых рядах. Но на последнем круге Владимир в стиле прославленного Юрия Борзаковского помчался на финиш. Последние метры… Все-таки до первого места немного не хватило.

Сразу после финиша корреспондент «СЧ» похвалил представителя Красноармейского муниципального округа за отличный спурт. А тут еще показалось, что лицо знакомое… «Так я же выступал на юбилейной эстафете газеты «Советская Чувашия», — произнес Владимир Андреев. И все встало на свои места!

«Я первый год участвую в конкурсе — вступил в народную дружину в 2023 году. Очень волнуюсь, здесь сложные соперники. На мне лежит серьезная ответственность, — признался 26-летний Владимир Андреев. — Нормы ГТО нужно сдавать, чтобы держать себя в тонусе, укреплять здоровье и проверять себя. Золотой знак ГТО я уже получал в 11-м классе, но сейчас у меня другая возрастная категория, до 29 лет, — в этой группе я без знака и очень хочу его получить».

А вот в группе отстающих участников финишировал 66-летний дружинник Вурнарского муниципального округа Николай Демешев, которому очень сложно пришлось на дорожке. «Несмотря на свой возраст, я в первый раз участвую в конкурсе. В молодости на состязаниях по бегу занимал призовые места, а здесь уже старость берет свое, — признался он. — Тяжело бороться с молодым поколением».

Конечно, все старались взойти за пьедестал почета конкурса. Однако некоторые участники придерживались знаменитого девиза, произнесенного во время Олимпиады 1908 года в Лондоне инициатором современных Олимпийских игр бароном Пьером де Кубертеном: «Главное — не победа, а участие». Среди них — дружинник Комсомольского муниципального округа Алена Николаева. «Очень хорошо, что такие конкурсы проводятся, — мы собираемся вместе, знакомимся, общаемся друг с другом, приобретаем новые знакомства. Я заряжаюсь атмосферой и получаю положительные эмоции. Главное, что благодаря сдаче нормативов ГТО я держу себя в тонусе. Самое сложное испытание — бег», — сообщила она.

После беговых видов программы участники направились в спортивный зал для сдачи подтягиваний, отжиманий, прыжков с места и других испытаний. Конкурсанты в поте лица выполняли упражнения. Дружинник Красночетайского муниципального округа Татьяна Тимкина очень уверенно сделала поднимание туловища из положения лежа на спине (упражнение на пресс). Показавшей результат в 26 повторений Татьяне совсем немного не хватило до норматива на золотой знак ГТО (30 повторений. — Прим. ред.).

«Я призываю всех сдавать нормы ГТО. Важно поверить в себя и посмотреть, на какие свершения ты способен. Настроение хорошее — очень нравится участвовать в конкурсе», — поделилась впечатлениями Татьяна Тимкина.

Итоговые протоколы

По сумме всех видов программы победу в конкурсе «Лучший народный дружинник» одержал представитель Яльчикского муниципального округа Алексей Тихонов. Второе место занял дружинник из Канашского муниципального округа Вячеслав Шпаков. Замкнула пьедестал почета Эльвира Кузьмина из Аликовского муниципального округа.