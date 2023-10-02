Дружинник — от слова «друг»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В стрельбе народные дружинники редко промахивались… Фото Валерия Панфилова

Не только боролись за победу, но и сражались за знаки отличия

Дружинники нашей республики со всей ответственностью подходят к охране важных социальных объектов в праздничные дни, на добровольной основе следят за правопорядком на улицах городов и сельских поселений. В случае экстренной ситуации всегда протянут руку помощи пострадавшим. Однако на днях 20 лучших дружинников из муниципалитетов Чувашии вместо дежурства отправились в спортивный зал, чтобы проверить физическую готовность в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках республиканского конкурса «Лучший народный дружинник», который проводился в шестой раз.
Для борьбы за заветное звание в стенах спорткомплекса «Спартак» собрался интересный и разноплановый состав участников — как умудренные опытом представители старшего поколения, так и молодежь, недавно пополнившая ряды дружинников.

Дмитрий Сержантов, руководитель Государственной службы Чувашии по делам юстиции:
«Название конкурса «Лучший народный дружинник» говорит само за себя — простые неравнодушные люди, помогая действующим сотрудникам правоохранительных органов, идут на службу в народные дружинники и обеспечивают общественный порядок. Конкурс дает возможность поощрить людей, которые зачастую рискуют своей жизнью и здоровьем ради защиты простых граждан. Очень важно, чтобы дружинников в республике становилось все больше — без их участия невозможно решать серьезные задачи, которые стоят перед государством в защите прав и свобод человека».

Помимо испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» конкурсанты демонстрировали юридическую подготовку (в сфере правовых основ деятельности народной дружины) и навыки оказания первой помощи. По совокупности трех критериев определялся победитель. Конечно, спортивная подготовка для дружинников стоит во главе угла. Ведь физически крепкому человеку куда легче следить за правопорядком и в случае необходимости прийти на помощь.

Нормативы у дружинников принимал судья легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» Михаил Андреев (на фото справа). Фото Валерия Панфилова

Среди конкурсантов было много представительниц прекрасной половины человечества. Поэтому для выполнения норматива в беге на 1000 метров мужской и женский потоки разделили. Сначала на старт вышел сильный пол. На протяжении всей дистанции дружинник Красноармейского муниципального округа Владимир Андреев держался в тени — бежал не в первых рядах. Но на последнем круге Владимир в стиле прославленного Юрия Борзаковского помчался на финиш. Последние метры… Все-таки до первого места немного не хватило.
Сразу после финиша корреспондент «СЧ» похвалил представителя Красноармейского муниципального округа за отличный спурт. А тут еще показалось, что лицо знакомое… «Так я же выступал на юбилейной эстафете газеты «Советская Чувашия», — произнес Владимир Андреев. И все встало на свои места!
«Я первый год участвую в конкурсе — вступил в народную дружину в 2023 году. Очень волнуюсь, здесь сложные соперники. На мне лежит серьезная ответственность, — признался 26-летний Владимир Андреев. — Нормы ГТО нужно сдавать, чтобы держать себя в тонусе, укреплять здоровье и проверять себя. Золотой знак ГТО я уже получал в 11-м классе, но сейчас у меня другая возрастная категория, до 29 лет, — в этой группе я без знака и очень хочу его получить».
А вот в группе отстающих участников финишировал 66-летний дружинник Вурнарского муниципального округа Николай Демешев, которому очень сложно пришлось на дорожке. «Несмотря на свой возраст, я в первый раз участвую в конкурсе. В молодости на состязаниях по бегу занимал призовые места, а здесь уже старость берет свое, — признался он. — Тяжело бороться с молодым поколением».

Шнурки на кроссовках завязали — теперь можно стартовать. Фото Валерия Панфилова

Конечно, все старались взойти за пьедестал почета конкурса. Однако некоторые участники придерживались знаменитого девиза, произнесенного во время Олимпиады 1908 года в Лондоне инициатором современных Олимпийских игр бароном Пьером де Кубертеном: «Главное — не победа, а участие». Среди них — дружинник Комсомольского муниципального округа Алена Николаева. «Очень хорошо, что такие конкурсы проводятся, — мы собираемся вместе, знакомимся, общаемся друг с другом, приобретаем новые знакомства. Я заряжаюсь атмосферой и получаю положительные эмоции. Главное, что благодаря сдаче нормативов ГТО я держу себя в тонусе. Самое сложное испытание — бег», — сообщила она.
После беговых видов программы участники направились в спортивный зал для сдачи подтягиваний, отжиманий, прыжков с места и других испытаний. Конкурсанты в поте лица выполняли упражнения. Дружинник Красночетайского муниципального округа Татьяна Тимкина очень уверенно сделала поднимание туловища из положения лежа на спине (упражнение на пресс). Показавшей результат в 26 повторений Татьяне совсем немного не хватило до норматива на золотой знак ГТО (30 повторений. — Прим. ред.).
«Я призываю всех сдавать нормы ГТО. Важно поверить в себя и посмотреть, на какие свершения ты способен. Настроение хорошее — очень нравится участвовать в конкурсе», — поделилась впечатлениями Татьяна Тимкина.

Итоговые протоколы

По сумме всех видов программы победу в конкурсе «Лучший народный дружинник» одержал представитель Яльчикского муниципального округа Алексей Тихонов. Второе место занял дружинник из Канашского муниципального округа Вячеслав Шпаков. Замкнула пьедестал почета Эльвира Кузьмина из Аликовского муниципального округа.

Опубликовано: 2 октября 2023 г.


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