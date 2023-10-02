Блеснули на международной арене

Представители региональной федерации мас-рестлинга выиграли медали чемпионата мира, завершившегося в Хиве, и международного турнира «Кубок Колмара» во Владивостоке.

Спортсмены из Чувашии успешно выступили в составе сборной России на чемпионате мира в Узбекистане. За награды соревнований боролись более 170 атлетов из 18 стран мира. В условиях серьезной конкуренции наш земляк Глеб Тян выиграл золотую награду в весовой категории до 80 кг среди юниоров, сообщили в Минспорта Чувашии.

Также хорошее выступление в ветеранской категории продемонстрировал Алексей Атласкин, взявший «серебро» в весе до 85 кг.

Спортсмены из Чувашии ярко проявили себя и на V Международном турнире по мас-рестлингу «Кубок Колмара». Победитель Кубка определялся в командном зачете. По итогам турнира лучший результат среди 19 стран показала сборная России, за которую выступала представительница Чувашии Алина Алексеева.