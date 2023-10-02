Стреляют метко, бегут быстро

Спортсмены из Чувашии Даниил Акимов и Николай Алексеев стали обладателями серебряных наград первенства России по летнему биатлону среди юниоров и юниорок до 21 года, прошедшего в Увате (Тюменская область).

Заслуженные награды представители нашей республики завоевали в эстафете 4 по 7,5 километра. Квартет дружины ПФО, в составе которой были наши земляки и дуэт из Татарстана Никита Блинов и Мирослав Винокуров бежали гонку с акцентом на стрельбу. Биатлонисты из Чувашии завершали эстафету, совершив за два этапа всего четыре промаха на огневых рубежах, наши спортсмены привели команду ПФО к заветным наградам!

Любопытный факт. Один из наших медалистов эстафеты Даниил Акимов — младший сын тренера Анатолия Акимова и брат Вячеслава, который становился двукратным чемпионом Европы среди юниоров. Сам старший брат, который сейчас вплотную занимается подготовкой Даниила к соревнованиям, женат на победительнице этапа Кубка мира и участнице Олимпийских игр в Пхенчхане Татьяне Акимовой (Семеновой). Возможно, скоро Даниил будет блистать на престижных стартах среди взрослых и станет еще одним ярким представителем спортивного семейства!