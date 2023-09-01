Расселение граждан из аварийного жилья должно завершиться 25 декабря

Соответствующее поручение дано по итогам заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

В рамках адресной программы с 2019 по 2023 годы было предусмотрено расселение 1,2 тысячи человек из 57 аварийных домов в 13 муниципалитетах республики. Как сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Михаил Коледа, в прошлом и нынешнем годах предусматривалось расселение 34 домов в девяти муниципалитетах — Вурнарском, Ибресинском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском, Шемуршинском, Янтиковском округах, в городах Шумерля и Чебоксары. Проживает в этих домах 698 граждан. На сегодняшний день заключены контракты на приобретение 288 помещений из 291 (99% к плану). Одного контракта на жилье для переселенца не хватает в Ибресинском округе (из-за отсутствия помещения на нижних этажах для гражданина с ограниченными возможностями) и двух — в Моргаушском (дом, в котором планировалось приобрести квартиры, еще не введен в эксплуатацию, сдать его должны до 1 ноября).

Олег Николаев призвал обеспечить соблюдение законодательства при организации переселения и напомнил, что текущая программа рассчитана до конца 2024 года. «В прошлом году были проработаны вопросы ее ускорения. Работа должна проводиться оперативно и целенаправленно», — отметил Глава республики.

Кстати Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, досрочное завершение в этом году адресной программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 1 января 2017 года, позволит приступить к ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года. На этом этапе предстоит расселить 286 аварийных домов, где проживают 5,4 тысячи человек.

Подняли на заседании и тему противодействия коррупционным преступлениям в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, а также при осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц. Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Чувашии Сергей Иванов сообщил, что в этом году в сфере закупок выявлено 19 преступлений. «Одной из наиболее действенных мер является изоб­личение лиц на начальном этапе коррупционных проявлений, — отметил он. — А это напрямую зависит от своевременности направления органам исполнительной власти информации о рисках при проведении конкурсных процедур.

По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашии Дениса Васильева, в республике сфера размещения государственных и муниципальных заказов остается подвержена серьезным коррупционным рискам. «За прошедшие восемь месяцев выявлено более тысячи нарушений закона, связанных с размещением государственных и муниципальных заказов, — сообщил он. — По протестам прокуроров в соответствии с федеральным законодательством проведен 181 правовой акт, в суды предъявлено 27 исковых заявлений, внесено 589 представлений. По постановлениям прокуроров, к административной ответственности привлечено 187 должностных лиц и возбуждено восемь уголовных дел».

По итогам обсуждения коррупционных преступлений в сфере закупок Управлению Главы Чувашии по вопросам противодействия коррупции и Госслужбе республики по конкурентной политике и тарифам поручено обеспечить до 1 декабря разработку действенного механизма выявления возможных аффилированных связей между участниками закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

В ходе заседания Комиссии также рассмотрена эффективность использования бюджетных средств для благоустройства территорий населенных пунктов. Председатель Контрольно-счетной палаты республики Светлана Аристова обратила внимание на системные проблемы в этой сфере. Это касается приемки и оплаты работ без надлежащего оформления исполнительной документации, неустранения дефектов в гарантийный период, обеспечения содержания и сохранности созданных объектов. Помимо этого руководитель ведомства рассказала о принимаемых Контрольно-счетной палатой мерах по предотвращению и устранению подобных нарушений.

Олег Николаев поручил главам муниципалитетов синхронизировать выполнение работ по благоустройству территорий с иными реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами строительства объектов, по ремонту и модернизации инженерных сетей. «За последние три года мы сотни дворов привели в порядок, создали абсолютно новый облик населенных пунктов. Масштабы обновления и полной трансформации улиц, дворов и общественных пространств постоянно увеличиваются. В текущем году средства Республиканской адресной инвестиционной программы составляют более 13 млрд рублей. А в следующем году уже в проектах заложено 11 млрд рублей, и это еще без учета федеральных средств», — подчеркнул Глава республики.