Китайский проект в новом формате

Как повлияли санкции на аграрный сектор Чувашии, почему региональные власти делают ставку на малых фермеров и как создают для них каналы сбыта, что сегодня можно назвать брендом республики? Об этом и многом другом Глава Чувашии Олег Николаев рассказал в интервью главному редактору информагентства Milknews Марии Жебит.

А первый вопрос был о проекте «Сычуань-Чувашия» — о его дальнейшей судьбе и о том, почему первый приход китайских инвесторов вызвал волну протестов в регионе?

По словам Олега Николаева, несколько лет назад коллеги выбрали не тот формат взаимодействия. «Были определены параметры, принят план конкретных мероприятий, но в ходе реализации в него начали вноситься изменения, которые фактически кардинально изменили первоначальный замысел и договоренности, — отметил он. — Да, имелись достаточно хорошие ресурсы, но при этом сама работа была организована по принципу «лебедь, рак и щука», каждый тянул в разные стороны. Естественно, у народа возникло непонимание, и как следствие, протесты. И самое главное — торможение процесса реализации проекта.

«От проекта мы не отказались, но сегодня переговоры вышли в другую плоскость — коллегам из Китая предложено рассмотреть возможность перенаправить его на производство хмеля — подчеркнул Глава Чувашии. — …Мы, конечно, нацелены, прежде всего, на внутреннего инвестора — наших предпринимателей, которые живут здесь. Но при этом всегда рады инвесторам, как из других регионов, так и из-за рубежа, в том числе из КНР…

Полный текст интервью читайте в одном из ближайших выпусков «СЧ»