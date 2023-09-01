Объекты «Т Плюс» в г. Чебоксары готовы к отопительному сезону

«Т Плюс» провело выездное заседание с представителями Чебоксарского городского Собрания депутатов. Оно было посвящено готовности объектов теплоснабжения города Чебоксары к отопительному сезону.

В ходе рабочей встречи технический директор–главный инженер Чувашских тепловых сетей Константин Константинов ознакомил депутатов о ходе реализации программы компании по техническому перевооружению объектов теплоснабжения. Особое внимание было уделено внедрению современного энергосберегающего оборудования и полном переходе работы котельных столицы Чувашии на газ. Это позволило повысить эффективность работы, снизить затраты на электроэнергию и повысить экологичность производства тепла.

Помимо строительства новых котельных в Заволжье по инвестиционной программе «Т Плюс» 2023/2024 гг. также планируется модернизация оборудования котельной 22-К с переключением на нее нагрузки котельной 86-К и строительство новой котельной в Юго-Западном районе на базе котельной 9-К с переводом нагрузки котельных 8-К, 9-К и котельной «ЧПО им.Чапаева» установленной мощностью 120 Гкал/ч.

По итогам встречи энергетиков и народных избранников выработаны предложения по дальнейшему взаимодействию заинтересованных сторон и обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества. Совместное решение вопросов позволят качественно обеспечивать жителей города теплом и горячей водой.