Доля занятых в малом и среднем бизнесе в Чувашии достигла 35,4%

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике в июле 2023 года в Чувашии составила 35,4%. Это 40-я позиция в рейтинге агентства РИА Рейтинг. В среднем по стране этот показатель на уровне 40,7%.

Республика опережает Пензенскую, Новгородскую, Челябинскую области, Башкортостан, Марий Эл. В лидерах же Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов на предприятиях МСБ работает более 50% общей численности занятых в экономике. А в сумме на их долю приходится 25% от общероссийского числа занятых в данной сфере. У шестнадцати регионов доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике находится в диапазоне от 40% до 50%.

В нижней части рейтинга находятся преимущественно регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Последние места занимают Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Чукотский автономный округ, где на долю работников МСБ приходится менее 25% всех занятых в экономике.