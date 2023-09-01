Чувашия успешно испытала дистанционное электронное голосование

Бюллетень стал виртуальным

Дистанционный способ волеизъявления на выборах сегодня чаще обозначают аббревиатурой ДЭГ. В нашей республике он был применен впервые, а всего в прошедшие выборы его испытали 25 регионов России. В Чувашии свой голос за муниципальных депутатов с помощью электронного голосования отдали 2714 жителей. Это примерно 15% от общего числа избирателей. О новом способе «сходить на выборы» они узнали из СМИ заранее и подали соответствующие заявки через сервис «Госуслуги».

«Жители Янтиковского округа традиционно активны и к новшествам относятся с интересом. Когда пошли первые новости о возможности проголосовать через «Госуслуги», появились и первые обращения в территориальную избирательную комиссию. Там с ними проводили разъяснительную работу, раздавали информационные буклеты. Желающие голосовать через ДЭГ актуализировали свои учетные записи на портале «Госуслуг», у кого-то, например, там адрес не был заполнен по прописке. Дистанционно голосовать было удобно тем, кто в момент выборов находился в других городах, в Москве, например. В итоге все приняли активное участие в выборах, и мы получили 100% явку среди тех, кто выбрал именно дистанционную форму голосования», — рассказала агентству «Чувашинформ» заместитель главы администрации Янтиковского округа Ирина Потапова.

В тему На президентских выборах в РФ дистанционное электронное голосование будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Коллеги, у нас ДЭГ не везде, и везде его еще долго не будет. И я уже тысячу раз говорила и еще повторю и о выборах президента — мы как раз очень осторожно подходим, исходя в первую очередь из безопасности системы, поэтому мы предварительно со всеми коллегами обсуждали, с Минцифры, с Ростелекомом, что на выборах президента — только те, кто прошел опыт, вот сейчас у нас 25 регионов, еще плюс те, кто в прежние годы проводил — это не более 30 регионов», — отметила Памфилова.

Показатели явки на ДЭГ в Чувашии получились самые высокие среди тех 25 регионов, где выборы проходили с использованием дистанционного электронного голосования.

Сами выборы активно освещались республиканскими СМИ, свои релизы активно публиковал Штаб общественного наблюдения, по местам голосования курсировали мобильные группы, работали наблюдатели. Нарушений в итоге не было. Выборы состоялись, и народные избранники уже работают на благо тех, кто отдал им свои голоса.

Сейчас, когда выборная кампания позади и наступило время рефлексии, все чаще говорится о том, что ДЭГ — это современно и удобно. По сути, появление такого варианта голосования — логичный шаг с учетом всеобщей цифровизации.

Это удобно и самим избирателям и сокращает «энергозатраты» на проведение выборов. Мы видели, сколько людей прошли через обучение и потом работали на десятках избирательных участков. УИК расположены, как правило, в образовательных учреждениях или учреждениях культуры, и тут в обеспечение выборных процессов вовлекается очень много людей. ДЭГ позволяет сократить эти издержки

Эксперты называют ДЭГ более надежной системой и в том плане, что такой способ голосования меньше зависит от человеческого фактора.

Критики е-голосования делают акцент на том, что технический сбой или вмешательство хакеров могут привести к искажению результатов. Однако такая проблема решается с помощью распределенного доступа к информации, технологии блокчейн и использования нескольких электронных ключей. Так что многие «минусы» е-голосования больше существуют в предположениях, нежели в реальности», — делится мнением председатель правления Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман.

Судя по всему, такое электронное волеизъявление «приживется», и явка на выборах серьезно повысится. Нажать несколько кнопок для верификации и голосования на смартфоне или на компьютере — гораздо удобнее, чем пойти в районный Дом культуры для голосования. И с каждыми выборами это будут понимать все больше избирателей.