Прямая линия Главы Чувашии: дороги починят, бойцов поддержат

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Более 500 вопросов поступило на прошедшую 14 сентября прямую линию Главы Чувашии — свыше 120 через колл-центр, порядка 280 — через социальные сети. На различных ресурсах (ТВ, соцсети) прямая линия Главы набрала более 100 тысяч просмотров. Эти цифры, конечно, важны, но гораздо важней то, что ряд проблем, озвученных в ходе открытого диалога, уже начали решаться.

Буквально через час после окончания прямой линии Минтранс Чувашии сообщил, что в ближайшие дни решится поднятый на ней вопрос о возобновлении перевозок по маршруту № 123 «Чебоксары — Вурманкасы». А чуть позже это же министерство дало ответ еще на один вопрос, прозвучавший в ходе разговора Олега Николаева с жителями республики.

Жителям Канашского и Вурнарского округов, которые в первую очередь пользуются автодорогой Шихазаны — Калинино, можно, как говорится, «выдохнуть» — их услышали, пишет Чувашинформ. Проблему с капремонтом 12 километров региональной трассы, которая не сдвигалась с мертвой точки несколько сезонов, намерены решить. Начать собираются уже в этом году.

В ближайшее время Минтранс Чувашии собирается объявить конкурс на определение компании, которая займется ремонтными работами. До конца 2023 года подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, а в 2024 году приступить к укладке асфальта.

Должна решиться проблема и с ремонтом дороги в марпосадской деревне Малое Маклашкино (вопрос об этом через телеграм-канал прислала на прямую линию Татьяна Михайлова). Как сообщили в администрации Мариинско-Посадского округа, на сегодняшний день ведется работа по подготовке проектно-сметной документации по ремонту дороги «Волга — Марпосад — Маклашкино». Сроки выполнения работ — 1 полугодие 2024 года.

Какие еще проблемы пообещал решить Глава Чувашии в ходе прямой линии
  • Льгота на транспортный налог для участников СВО будет введена.
  • Необходимо разобраться с отказом предоставить бесплатные занятия в «Школе первоклассника» ребенку участника СВО. Это недопустимо.
  • Будем последовательно развивать спортивные кружки для детей третьей группы здоровья. В Чебоксарах уже заработала секция по следж-хоккею для таких детей. Будем подбирать подходящие площадки для других спортивных секций.
Опубликовано: 19 сентября 2023 г.


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