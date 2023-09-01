Республика наращивает экспортные поставки

На прошлой неделе в Чебоксарах состоялось награждение победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года» в Приволжском федеральном округе.

Стоит сказать, что лучших экспортеров ПФО республика принимала впервые. И приятно отметить, что три компании из Чувашии стали призерами окружного этапа. Это при том, что всего на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года» от нашей республики была подана 51 заявка, а после верификации их осталось 43. В целом по ПФО было подано 377 заявок.

Призовые места среди чувашских экспортеров распределились следующим образом: второе место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» заняло ООО «Аркто», третье место сразу у двух компаний — ООО «Группа Компаний КМК» в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» и ООО ПП «СПЕЦДЕТАЛЬ» в номинации «Прорыв года».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Нам есть что сказать, поделиться опытом развития экспортной деятельности. Внешнеторговый оборот республики в этом году превысил в 1,5 раза оборот досанкционного 2021 года. Увеличились объемы торговли с дружественными странами — преимущественно Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и других регионов. По сравнению с прошлым годом рост поставок за рубеж составил почти 50%. Причем более половины экспорта приходится на малый и средний бизнес. У нас есть уникальная продукция, которую в стране отправляем за границу только мы. Это электротехника, химия, солнечные батареи, а также наша гордость — хмель».

К слову, если в 2021 году чувашские производители экспортировали продукции на 45,3 млн долларов США, то показатель 2022 года — 46,8 млн. В прошлом году республика впервые вышла на экспорт муки, а в этом — живых цветов и отрубей. В этом же году было отправлено в Казахстан 15,6 тонны живых растений.

«Если говорить о Чувашии, то это самый маленький регион Поволжья, но при этом мы каждый день соприкасаемся с республикой благодаря товарам, которые здесь производятся», — отметил заместитель регионального редактора по Уральскому и Центральному федеральным округам Уральского РИЦ ТАСС, модератор мероприятия Артем Коваленко.

В свою очередь первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков подчеркнул, что по динамике таких важнейших показателей, как промышленное производство, инвестиции, бюджетные параметры, наша республика в последние годы находится в лидерах ПФО. «На нашей территории уже в течение 10 лет действует Экспортный центр, который оказывает поддержку сотням предпринимателей, прежде всего малого и среднего бизнеса. При этом он демонстрирует хорошие показатели — по итогам 2022 года центр вошел в двадцатку лучших в Российской Федерации», — заявил руководитель Минфина.