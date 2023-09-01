Наша Таня — на вершине российского пьедестала

Воспитанница чувашской школы самбо Татьяна Федорова завоевала золотую награду Международного турнира «Гран-при», который завершился в Уфе.

В рамках соревнований были разыграны медали среди мужчин по спортивному и боевому самбо, а также среди женщин, сообщили в Минспорте Чувашии. Конкуренцию нашим спортсменам на коврах Башкортостана составляли представители самообороны без оружия Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана. Татьяна Федорова выиграла «золото» в весовой категории до 50 кг, опередив других спортсменок из России. «Серебро» завоевала Ксения Блинова, «бронзу» — Екатерина Нефедова и Елена Абдуллина.