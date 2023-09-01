Наша Таня — на вершине российского пьедестала

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Впереди у Татьяны Федоровой (вторая слева) новые важные старты. По словам личного тренера спортсменки Сергея Пегасова, в составе сборной России Татьяна будет участвовать во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в Саудовской Аравии. Фото cap.ru

Воспитанница чувашской школы самбо Татьяна Федорова завоевала золотую награду Международного турнира «Гран-при», который завершился в Уфе.
В рамках соревнований были разыграны медали среди мужчин по спортивному и боевому самбо, а также среди женщин, сообщили в Минспорте Чувашии. Конкуренцию нашим спортсменам на коврах Башкортостана составляли представители самообороны без оружия Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана. Татьяна Федорова выиграла «золото» в весовой категории до 50 кг, опередив других спортсменок из России. «Серебро» завоевала Ксения Блинова, «бронзу» — Екатерина Нефедова и Елена Абдуллина.

Опубликовано: 18 сентября 2023 г.


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