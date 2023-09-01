Строители из Чувашии приняли участие в XXIX Казахстанской выставке KazBuild

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Шесть строительных компаний Чувашии побывали с бизнес-миссией в Казахстане. В их числе ООО «Гервент РУС», ООО «БКР», ООО «НПП «Спектр» и другие.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, прошли встречи с генконсулом России в Казахстане и потенциальными партнерами. Миссия длилась два дня, далее четыре компании приняли участие в XXIX Казахстанской международной строительной и интерьерной выставке KazBuild.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Чувашии Артема Захарова, Казахстан является одним из важнейших торгово-экономических партнеров нашей республики, в структуре экспорта на протяжении нескольких лет он удерживает лидирующие позиции. Кроме того, он может стать удобной площадкой для выхода экспортеров Чувашии на рынки близлежащих государств.

Опубликовано: 14 сентября 2023 г.


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