Строители из Чувашии приняли участие в XXIX Казахстанской выставке KazBuild

Шесть строительных компаний Чувашии побывали с бизнес-миссией в Казахстане. В их числе ООО «Гервент РУС», ООО «БКР», ООО «НПП «Спектр» и другие.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, прошли встречи с генконсулом России в Казахстане и потенциальными партнерами. Миссия длилась два дня, далее четыре компании приняли участие в XXIX Казахстанской международной строительной и интерьерной выставке KazBuild.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Чувашии Артема Захарова, Казахстан является одним из важнейших торгово-экономических партнеров нашей республики, в структуре экспорта на протяжении нескольких лет он удерживает лидирующие позиции. Кроме того, он может стать удобной площадкой для выхода экспортеров Чувашии на рынки близлежащих государств.