«Химик-Август» сыграл вничью с коллективом «Носта» (Новотроицк)

Не победили, но поделили очки

Команда «Химик-Август» сыграла в гостях с коллективом «Носта» (Новотроицк) в рамках девятого тура четвертой группы чемпионата второго дивизиона лиги Б по футболу.

В бескомпромиссной борьбе подопечные Александра Ешкина старались увезти три очка из Новотроицка, но добиться победы не удалось. Хозяева в первом тайме открыли счет и очень долго удерживали преимущество. Однако вурнарцы смогли взять контроль над игрой в свои руки: владели мячом, старались делать передачи в одно касание… В конце первого тайма гости даже забили гол и уже начали праздновать успех, но… Судья встречи Герман Коваленко развел руки в стороны — один из футболистов «Химика-Августа» во время борьбы в штрафной нарушил правила, и взятие ворот не было засчитано. После перерыва во второй половине встречи вурнарцам все-таки удалось сравнять цифры на табло — благодаря капитану Артему Бычкову, который реализовал пенальти. Итоговый счет 1:1.

Сейчас «Химик-Август» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице и готовится к встрече третьего раунда Кубка России по футболу в «Пути регионов». 13 сентября вурнарская команда в гостях сыграет против коллектива «Леон Сатурн». Начало матча в 19 часов, трансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sportbox.ru.