АЛЕНА ЕЛИЗАРОВА,

министр труда и социальной защиты Чувашии:

«В республике много внимания уделяется активному долголетию людей пожилого возраста. Для укрепления здоровья, реализации творческого потенциала пожилых людей создаются единые площадки — центры активного долголетия под брендом «Мой социальный центр». В настоящее время создано 8 таких центров, в 2023 году планируются к открытию еще 2 площадки. Активно развивается «серебряное» волонтерство. Многие социальные проекты Чувашии отмечены на федеральном уровне — в том числе всем известный проект «Экспресс-бабушки», удостоенный диплома финалиста лучших социальных проектов России в 2018 году. Что интересно, наши «серебряные» волонтеры запустили и проект «Экспресс-дедушки». В фокусе проекта — мастер-классы: волонтеры-мужчины «серебряного» возраста делятся своим опытом, мастерят поделки, знакомят детей с инструментами, оказывают бытовую помощь».

(Из выступления на российском форуме социальных инноваций регионов)