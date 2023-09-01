В России начнут обучать водителей скорой помощи

Обучение водителей скорой помощи в колледжах позволит получить профессионалов, которые будут иметь представление о характере работы. При этом важно улучшить условия труда, чтобы мотивировать выпускников работать по специальности. Об этом «СенатИнформ» сказал член Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Чувашии Николай Владимиров.

Так он прокомментировал сообщение главы региона Олега Николаева о запуске первой программы подготовки водителей автомобилей скорой помощи в Чебоксарском медицинском колледже. Помимо этой программы, в образовательном заведении также предлагают обучение по трём другим специальностям: «сестринское дело», «лечебное дело» и «ортопедическая стоматология».

В текущем учебном году уроки для будущих водителей будут проводить с использованием специальной машины скорой помощи, чтобы создать реалистичные условия. Студенты узнают, как устроено специализированное автомобильное оборудование, научатся оказывать первую помощь и получат дополнительные навыки работы. Это будет полезно для правильного обращения с больными, например, при транспортировке лежачих пациентов, и для эффективной работы в команде с врачами и фельдшерами.

По мнению экспертов, которых опросили «Известия», такое обучение необходимо, чтобы привлечь в профессию новых людей, что важно в условиях нехватки сотрудников, и ощутимо повысить уровень их подготовки. Сегодня в России нет профессионального стандарта для таких сотрудников.

Ещё одна проблема — отсутствие федеральных нормативных документов, которые бы устанавливали зарплаты для водителей скорой помощи. Из-за этого уровень окладов у них может быть крайне низким, в некоторых случаях это 3-5 тыс. рублей.

Средний заработок водителей скорой помощи в регионах, по данным сопредседателя общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрея Коновала, составляет около 25-30 тыс. рублей. В Москве и Подмосковье этот уровень может быть около 40 тыс. рублей. В итоге заработок водителей скорой помощи ниже, чем у таксистов, где работа менее ответственная.

Сенатор Николай Владимиров рассказал, что в Чувашии проблема нехватки медицинских кадров остро ощущается. Предложенный губернатором проект позволит после обучения получить водителей, которые уже будут иметь представление о характере работы, знать её специфику.

При этом законодатель считает, что этот шаг не станет решением проблемы, если не обратить внимание на мотивацию тех, кто будет работать водителями скорой помощи. Вопросов здесь много как с финансовой точки зрения, так и относительно условий труда — состояния техники, графика работы и так далее.

Николай Владимиров, член Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству: Если мы говорим о водителе скорой помощи как отдельной важной социальной профессии в сфере медицины, то, считаю, должны быть сформированы общие подходы к условиям труда, которые будут применимы независимо от конкретного лечебного учреждения и региона

Он напомнил, что после прекращения «ковидных выплат» водители, санитары, фельдшеры оказались в числе наименее оплачиваемых медицинских специалистов. Поэтому инициатива Чувашской республики может стать одной из отправных точек в решении этой проблемы.

«Люди, получившие профильное образование, должны иметь чёткое представление о гарантированном уровне доходов и базовых условиях труда, — уверен Владимиров. — Если они будут соответствовать ожиданиям молодых специалистов, то профильное обучение положительно скажется на решении кадровой проблемы».

Ранее с предложением повысить зарплаты водителям скорой выступил член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.