Несмотря на потерю палочки, проявили характер

В ходе юбилейной, 85-й, легкоатлетической эстафеты «СЧ» особое внимание зрителей на трибунах привлек забег команд органов государственной власти Чувашии. Конечно, один из самых многочисленных стартов Фестиваля спорта прессы таил в себе немало интриг. А сможет ли Министерство спорта и физической культуры Чувашии защитить титул прошлогодних чемпионов?.. Какие команды поднимутся на пьедестал почета?..

Не остались в стороне руководители министерств и ведомств, которые следили за захватывающими перипетиями на дорожках «Олимпийского» с трибун. Только забег стартовал, как на дистанции произошло ЧП — первый номер команды Министерства сельского хозяйства Чувашии Михаил Верендеев в пылу борьбы случайно выронил эстафетную палочку. Казалось бы, шансы на медали потеряны… Но Михаил, проявив силу воли, обежал в лучших традициях именитого спринтера Усейна Болта практически всю группу и оставил свою команду в битве за медали. Впрочем, несмотря на огромные усилия, коллектив Минсельхоза финишировал на пятом месте в эстафете.

«Что тут могу сказать? Очень досадно и обидно было потерять эстафетную палочку на первых метрах дистанции. После такой оплошности пришлось до конца бороться и вытягивать команду поближе к лидерам этапа, — рассказал потом Михаил Верендеев. — Мы бежали и в толпе столкнулись — палочка вылетела. Очень хотели взять первое место, но не получилось. Сейчас не попали в тройку, но это ценный опыт, который поможет нам улучшить результат в следующем году».

Если говорить о победителях забега, то особой интриги здесь не получилось — команда Минспорта Чувашии с большим отрывом выиграла эстафету и порадовала руководителя ведомства Василия Петрова.

«Всегда переживаю, когда выступаю в Фестивале спорта прессы — чувствовала ответственность за команду и не хотела ее подвести. Мы готовились и тренировались, чтобы подарить победу нашему ведомству», — поделилась эмоциями участник команды Минспорта Чувашии Татьяна Калдырмина.

Людей не хватает — на выручку придет глава

Продолжал программу юбилейной эстафеты забег команд администраций муниципальных образований. В рабочее время сотрудники занимаются деятельностью во благо жителей округов нашей республики, но и о спорте не забывают. В юбилейном старте нашей эстафеты за команду Красноармейского муниципального округа бежал глава муниципалитета Павел Семенов. Да и еще как! Именно Павел Юрьевич первым пересек финишную черту, принеся победу родному округу. После окончания дистанции муниципальный глава поделился впечатлениями от эстафеты.

«Боялся, что провалюсь на своем этапе, не хватит сил на всю дистанцию. Очень рад, что смогли выиграть первое место на Фестивале спорта прессы. Не жалею, что нашел время и согласился поучаствовать в эстафете, — сообщил Павел Семенов. — У нас говорили: «Людей не хватает — бежать некому». В администрации в основном работают люди пожилого возраста. Я взял инициативу в свои руки. Спорт — это залог здоровья, проявление целеустремленности, высокий моральный дух. Эстафета «Советской Чувашии» играет важнейшую роль в плане развития спорта в нашей республике».

МВД — вне конкуренции

Интересная интрига сопровождала старт команд территориальных органов исполнительной власти Чувашии. В этой группе последние годы традиционно держит марку дружина МВД по республике. Следом по пятам шли коллективы МЧС, УФСИН, Росгвардии. И на юбилейном Фестивале спорта прессы преследователи хотели преподнести сюрприз главному фавориту. Тем паче флагманская эстафета официально входит в программу спартакиады органов государственной власти Чувашии. Однако удивить лидеров прошлых лет не получилось. Коллектив МВД с большим отрывом от преследователей занял первое место. Второе место осталось за МЧС, а замкнули тройку призеров УФСИН. После забега один из участников победной дружины, инструктор отдела профессиональной подготовки МВД России по Чувашии Евгений Александров поделился секретами успеха своей команды.

«Выигрывать очень приятно, — рассказал Евгений Александров. — Благодаря победе на Фестивале спорта прессы наша команда поднялась на первое место в общем зачете спартакиады органов государственной власти Чувашии».

С чемпионкой России и бежать быстрее

В стартах «Смешанной группы» юбилейной эстафеты приняли участие первые номера республиканской легкой атлетики. Среди известных представителей королевы спорта — чемпионка России прошлого года в беге на 200 метров Виктория Максимова, многократный участник чемпионатов страны и призер всероссийских соревнований Константин Орлов, прыгун в высоту Сергей Морозов, который перепрофилировался в бегуны специально к нашей эстафете. На дорожках кипела серьезная борьба, но команда ЧГУ имени И.Н. Ульянова с Викторией и Сергеем в составе одержала победу. А Константин Орлов с дружиной спортклуба «Локомотив за Россию» из Канаша заняли второе место. Замкнула тройку призеров команда ПАО «Сбербанк».

«Мои знакомые пришли поддержать меня. Было очень весело и круто. Бежалось с хорошим настроем, я знала своих соперников по забегу из Канаша — в жизни мы хорошо дружим. Здорово, что удалось выиграть», — поделилась впечатлениями Виктория Максимова.

От слез огорчения до радостных улыбок

Только школьники отпраздновали 1 сентября, а уже на следующий день многие ребята приняли участие в юбилейной эстафете. 21 коллектив муниципальных округов и районов Чебоксар вышли на дорожку «Олимпийского». После стартового сигнала ребята побежали наматывать круги. Благо обошлось без падений и происшествий. На дорожках «Олимпийского» кипели нешуточные страсти. Некоторые юные спортсмены не могли сдержать слез после неудачно проведенного этапа…

Титанический командный труд позволил первой прийти к финишу дружине Цивильского муниципального округа. После финиша триумфаторы, собравшись в круг, праздновали победу. Как рассказала тренер команды Инна Солоденова, после Фестиваля спорта прессы участники коллектива поедут на всероссийские соревнования президентских спортивных игр в детский центр «Смена».

Взяли реванш за прошлогоднее поражение

В группе «Профессиональные образовательные организации» насчитывалось три команды. Изначально преимущество 12 игрока (по аналогии с футболом) в виде количества болельщиков получил коллектив Чебоксарского экономико-технического колледжа. За ребят пришли поболеть сокурсники и преподаватель физической культуры Артур Волков. «Мы со студентами пришли на эстафету «СЧ», чтобы поддержать нашу команду. Очень сильно болели за ребят». «ЧЭТК, ЧЭТК,ЧЭТК», — скандировала группа болельщиков, и такая поддержка положительно сказалась на результате — коллектив ЧЭТК отпраздновал победу.

«Я очень хотела реванша за прошлогоднее поражение. Наша сплоченная команда сильно постаралась, чтобы победить. Я занимаюсь спортивной ходьбой и очень серьезно подходила к эстафете «Советской Чувашии». Наши ребята на трибунах огромные молодцы — мы чувствовали их поддержку», — поделилась Дарья Калишова, студентка третьего курса ЧЭТК.

Судьба медали решилась на последних метрах…

В заключительном забеге «Основной группы» изначально было заявлено четыре коллектива. Команда Чебоксарского филиала Московского политехнического института хорошо стартовала, но из-за нехватки спортсменов все-таки сошла с дистанции. А призовые места в итоге разыграли коллективы ЧГУ имени И.Н. Ульянова, ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и Чувашский государственный аграрный университет (ЧГАУ).

Если коллектив ЧГУ задолго до финиша снял все вопросы о победителе забега, то за «серебро» боролись две дружины. Спортсмены бежали бок о бок, старались не отставать друг от друга, но в итоге второе место занял Чувашский государственный аграрный университет, а третье — ЧГПУ имени И.Я. Яковлева.

«На самом деле я сейчас был в шоке — изначально не знал, что буду выступать. Незадолго до старта потребовалась замена, и я выручил свою команду. Думал про себя — как пробежим, так и пробежим. А в итоге не только финишировали — удалось призерами стать. Я очень рад», — сказал студент ЧГАУ Владислав Иванов.

Самое серьезное обращение — укус осы

Во время спортивных событий всегда есть риск получить серьезную травму. И на нашей эстафете бывали случаи, когда спортсмены падали в обморок из-за жаркой погоды или получали повреждения. В таких случаях всегда оперативно приходила на помощь медицинская бригада. Впрочем, во время юбилейного Фестиваля спорта прессы особых жалоб на состояние здоровья не наблюдалось. «К нам обращались с укусом ос два раза. Также спортсмены приходили нашатырку понюхать, чтобы прийти в себя — рассказала главврач соревнований Лариса Алексеева.— Юбилейная эстафета «Советской Чувашии» прошла без происшествий».