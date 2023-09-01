Протоколы 85-й эстафеты газеты «Советская Чувашия»

Протоколы Фестиваля спорта прессы Чувашии — 85-й Республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия», памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева
Группа «Специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики,
клубы инвалидов»
Дистанция 800 м (2 юн. + 2 дев. х 200 м)
1. Школа-интернат слепых и слабовидящих г. Чебоксары, 1 команда — 2.10,0
2. Калининская ООШ-интернат для обучающихся с ОВЗ — 2.14,0
3. Школа-интернат слепых и слабовидящих г. Чебоксары, 2 команда — 2.17,3
4. Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ — 2.18,2
Группа «Команды СМИ»
Дистанция 400 м (2 муж. + 2 жен. х 100 м)
1. Национальная ТРК — 1.03,5
2. Газета «Советская Чувашия» — 1.03,6
3. ГТРК «Чувашия» — 1.04,5
4. Издательский дом «Хыпар» — 1.09,1
5. Газета «Марийская правда» — 1.15,4
Группа «Спортивные семьи» 1 группа: папа, мама, ребенок до 7 лет (включительно)
Дистанция — 800 м (мужчина — 400 м, женщина — 300 м, ребенок — 100 м)
1. Семья Поповых, Чебоксарский муниципальный округ — 2.03,6
2. Семья Солоденовых, Цивильский муниципальный округ — 2.10,8
3. Семья Новиковых, Чебоксарский муниципальный округ — 2.12,4
4. Семья Нестеровых, Аликовский муниципальный округ — 2.20,2
5. Семья Михайловых, г. Чебоксары (МЧС) — 2.33,8
6. Семья Ивановых, Цивильский муниципальный округ — 2.41,6
7. Семья Курмышкиных, Козловский муниципальный округ — 3.24,6
Группа «Спортивные семьи» группа: папа, мама, ребенок с 8 до 14 лет
Дистанция — 800 м (мужчина — 400 м, женщина — 200 м, ребенок — 200 м)
1. Семья Поповых, Чебоксарский муниципальный округ — 2.04,0
2. Семья Трофимовых, г. Чебоксары — 2.08,0
3. Семья Портновых, Яльчикский муниципальный округ — 2.08,5
4. Семья Ивановых, г. Новочебоксарск — 2.12,4
5. Семья Михайловых, Янтиковский муниципальный округ — 2.17,5
6. Семья Ждановых, Моргаушский муниципальный округ — 2.22,7
7. Семья Глазовых, г. Канаш — 2.23,2
8. Семья Нестеровых, Аликовский муниципальный округ — сошли
Группа «Ветераны спорта»
(мужчины 45 лет и старше, женщины 40 лет и старше)
Дистанция — 2000 м (3 муж. + 2 жен. х 400 м)
1. Спортклуб ЧГУ им. Ульянова — 5.45,1
2. Ядринский муниципальный округ — 5.52,9
3. Коммунальные сети г. Новочебоксарск — 6.02,0
4. Спортклуб Элара — 6.04,2
5. КФК «Промтрактор» — 6.25,8
6. Союз пенсионеров г. Новочебоксарск — 6.47,3
7. Красночетайский муниципальный округ — 7.31,2
8. Козловский муниципальный округ — 8.10,9
Группа «Женские команды»
Дистанция — 2000 м (5 х 400 м)
1. Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета — 5.21,5
2. ЧГУ им. Ульянова — 5.54.,5
3. СК «Химик» г. Новочебоксарск — 5.59,1
4. «Лидеры России» г. Канаш — 6.04,7
5. Чебоксарский кооперативный техникум — 6.15,3
6. Батыревский муниципальный округ — 6.17,1
Группа «Мужские команды»
Дистанция — 4000 м (5 х 800 м)
1. ООО «Теплоэнергосеть» п. Кугеси — 10.29.,9
2. Чебоксарский техникум транспорта и строительных технологий — 11.07,4
3. Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета — 11.23,9
4. МЦК — ЧЭМК — 12.26,1
5. Батыревский муниципальный округ — 12.47,3
Комсомольский муниципальный округ — снят
Группа «Команды органов власти и местного самоуправления ЧР»
Подгруппа № 1 «Команды органов власти Чувашской Республики»
Дистанция 2000 м (3 муж. + 2 жен. х 400 м)
1. Минспорт Чувашии — 5.49,2
2. Госслужба ЧР по делам юстиции — 6.01,6
3. Минкультуры Чувашии — 6.01,8
4. Минприроды Чувашии — 6.07,2
5. Минсельхоз Чувашии — 6.09,6
6. Министерство финансов ЧР — 6.10,8
7. Администрация Главы Чувашской Республики — 6.14,3
8. Госсовет Чувашии — 6.16,9
9. Минэкономразвития Чувашии — 6.20,8
10. Гостехнадзор по Чувашской Республике — 6.30,1
11. ГКЧС Чувашии — 6.33,4
12. Минздрав Чувашии — 6.40,9
13. Минстрой Чувашии — 6.43,4
14. Минцифры Чувашии — 7.09,5
15. Минобразования Чувашии — 7.17,5
16. Минпромэнерго Чувашии — 8.30,3
Группа «Команды органов власти и местного самоуправления ЧР»
Подгруппа № 2 «Команды администраций муниципальных образований ЧР»
Дистанция 2000 м (3 муж. + 2 жен. х 400 м)
1. Красноармейский — 5.45,3
2. Чебоксарский — 5.47,4
3. Ядринский — 5.55,3
4. Вурнарский — 6.01,4
5. Моргаушский — 6.03,5
6. Цивильский — 6.07,1
7. Шемуршинский — 6.20,1
8. Урмарский — 6.26,7
9. Янтиковский — 6.33,4
10. Яльчикский — 6.35,0
11. Канашский — 6.40,3
12. Алатырский — 6.41,5
13. Ибресинский — 6.51,9
14. Красночетайский — 7.06,8
15. Комсомольский — 7.09,1
16. Порецкий — 8.12,7
Группа «Команды органов власти и местного самоуправления ЧР»
Подгруппа № 3 «Команды территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в ЧР»
Дистанция 2000 м (3 муж. + 2 жен. х 400 м)
1. МВД России по Чувашской Республике — 5.14,7
2. МЧС России по Чувашской Республике — 5.25,6
3. УФСИН России по Чувашской Республике — 5.32,7
4. Управление Росгвардии по Чувашской Республике — 5.38,5
5. УФНС России по Чувашской Республике — 5.57,2
6. Управление федерального казначейства по Чувашской Республике — 6.13,3
7. Управление социального фонда по Чувашской Республике — 7.26,4
«Смешанная группа»
Дистанция — 2000 м (3 муж. + 2 жен. х 400 м)
1. ЧГУ им. Ульянова — 4.45,0
2. СК «Локомотив за Россию» г. Канаш — 5.05,7
3. ПАО Сбербанк — 5.28,4
4. Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета — 5.43,7
5. АБС Электро — 5.44,4
Группа «Общеобразовательные школы»
Дистанция 4400 м (5 юн. + 5 дев., первый этап: юноши — 800 м, остальные — 400 м)
1. Цивильский муниципальный округ — 11.33,4
2. Ленинский район г. Чебоксары — 11.50,3
3. г. Канаш — 12.00,2
4. Батыревский муниципальный округ — 12.00,5
5. Моргаушский муниципальный округ — 12.02,1
6. Чебоксарский муниципальный округ — 12.04,5
7. Аликовский муниципальный округ — 12.12,7
8. г. Шумерля — 12.22,8
9. Ядринский муниципальный округ — 12.24,1
10. Комсомольский муниципальный округ — 12.37,1
11. Яльчикский муниципальный округ — 12.37,5
12. Красноармейский муниципальный округ — 12.40,0
13. Урмарский муниципальный округ — 12.51,5
14. Калининский район г. Чебоксары — 12.59,7
15. Красночетайский муниципальный округ — 13.08,0
16. Янтиковский муниципальный округ — 13.13,3
17. Козловский муниципальный округ — 13.14,5
18. Шемуршинский муниципальный округ — 13.23,0
19. Ибресинский муниципальный округ — 13.34,7
20. Московский район г. Чебоксары — 13.57,6
21. Порецкий муниципальный округ — 14.29,0
Группа «Профессиональные образовательные организации»
Дистанция — 6000 м (5 юн. + 5 дев.,
мужские этапы — 800 м, женские этапы — 400 м)
1. Чебоксарский экономико-технологический колледж — 17.25,1
2. Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства — 17.31,3
3. ЧПК им. Никольского — 17.35,5
«Основная группа»
Дистанция 6400 м (5 жен. + 5 муж., мужчины — 800 м, женщины: 1 этап — 800 м, остальные — 400 м)
1. ЧГУ им. Ульянова — 17.58,9
2. Чувашский государственный аграрный университет — 18.46,8
3. ЧГПУ им. Яковлева — 18.48,6
Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета — сошли
Главный судья — А.М. Александров Главный секретарь — М.Н. Андреев