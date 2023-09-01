Протоколы 85-й эстафеты газеты «Советская Чувашия»

Протоколы Фестиваля спорта прессы Чувашии — 85-й Республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия», памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева

Группа «Специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики,

клубы инвалидов»

Дистанция 800 м (2 юн. + 2 дев. х 200 м)

1. Школа-интернат слепых и слабовидящих г. Чебоксары, 1 команда — 2.10,0

2. Калининская ООШ-интернат для обучающихся с ОВЗ — 2.14,0

3. Школа-интернат слепых и слабовидящих г. Чебоксары, 2 команда — 2.17,3

4. Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ — 2.18,2

Группа «Команды СМИ»

Дистанция 400 м (2 муж. + 2 жен. х 100 м)

1. Национальная ТРК — 1.03,5

2. Газета «Советская Чувашия» — 1.03,6

3. ГТРК «Чувашия» — 1.04,5

4. Издательский дом «Хыпар» — 1.09,1

5. Газета «Марийская правда» — 1.15,4

Группа «Спортивные семьи» 1 группа: папа, мама, ребенок до 7 лет (включительно)

Дистанция — 800 м (мужчина — 400 м, женщина — 300 м, ребенок — 100 м)

1. Семья Поповых, Чебоксарский муниципальный округ — 2.03,6

2. Семья Солоденовых, Цивильский муниципальный округ — 2.10,8

3. Семья Новиковых, Чебоксарский муниципальный округ — 2.12,4

4. Семья Нестеровых, Аликовский муниципальный округ — 2.20,2

5. Семья Михайловых, г. Чебоксары (МЧС) — 2.33,8

6. Семья Ивановых, Цивильский муниципальный округ — 2.41,6

7. Семья Курмышкиных, Козловский муниципальный округ — 3.24,6

Группа «Спортивные семьи» группа: папа, мама, ребенок с 8 до 14 лет

Дистанция — 800 м (мужчина — 400 м, женщина — 200 м, ребенок — 200 м)

1. Семья Поповых, Чебоксарский муниципальный округ — 2.04,0

2. Семья Трофимовых, г. Чебоксары — 2.08,0

3. Семья Портновых, Яльчикский муниципальный округ — 2.08,5

4. Семья Ивановых, г. Новочебоксарск — 2.12,4

5. Семья Михайловых, Янтиковский муниципальный округ — 2.17,5

6. Семья Ждановых, Моргаушский муниципальный округ — 2.22,7

7. Семья Глазовых, г. Канаш — 2.23,2

8. Семья Нестеровых, Аликовский муниципальный округ — сошли

Группа «Ветераны спорта»

(мужчины 45 лет и старше, женщины 40 лет и старше)

Дистанция — 2000 м (3 муж. + 2 жен. х 400 м)

1. Спортклуб ЧГУ им. Ульянова — 5.45,1

2. Ядринский муниципальный округ — 5.52,9

3. Коммунальные сети г. Новочебоксарск — 6.02,0

4. Спортклуб Элара — 6.04,2

5. КФК «Промтрактор» — 6.25,8

6. Союз пенсионеров г. Новочебоксарск — 6.47,3

7. Красночетайский муниципальный округ — 7.31,2

8. Козловский муниципальный округ — 8.10,9

Группа «Женские команды»

Дистанция — 2000 м (5 х 400 м)

1. Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета — 5.21,5

2. ЧГУ им. Ульянова — 5.54.,5

3. СК «Химик» г. Новочебоксарск — 5.59,1

4. «Лидеры России» г. Канаш — 6.04,7

5. Чебоксарский кооперативный техникум — 6.15,3

6. Батыревский муниципальный округ — 6.17,1

Группа «Мужские команды»

Дистанция — 4000 м (5 х 800 м)

1. ООО «Теплоэнергосеть» п. Кугеси — 10.29.,9

2. Чебоксарский техникум транспорта и строительных технологий — 11.07,4

3. Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета — 11.23,9

4. МЦК — ЧЭМК — 12.26,1

5. Батыревский муниципальный округ — 12.47,3

Комсомольский муниципальный округ — снят

Группа «Команды органов власти и местного самоуправления ЧР»

Подгруппа № 1 «Команды органов власти Чувашской Республики»

Дистанция 2000 м (3 муж. + 2 жен. х 400 м)

1. Минспорт Чувашии — 5.49,2

2. Госслужба ЧР по делам юстиции — 6.01,6

3. Минкультуры Чувашии — 6.01,8

4. Минприроды Чувашии — 6.07,2

5. Минсельхоз Чувашии — 6.09,6

6. Министерство финансов ЧР — 6.10,8

7. Администрация Главы Чувашской Республики — 6.14,3

8. Госсовет Чувашии — 6.16,9

9. Минэкономразвития Чувашии — 6.20,8

10. Гостехнадзор по Чувашской Республике — 6.30,1

11. ГКЧС Чувашии — 6.33,4

12. Минздрав Чувашии — 6.40,9

13. Минстрой Чувашии — 6.43,4

14. Минцифры Чувашии — 7.09,5

15. Минобразования Чувашии — 7.17,5

16. Минпромэнерго Чувашии — 8.30,3

Группа «Команды органов власти и местного самоуправления ЧР»

Подгруппа № 2 «Команды администраций муниципальных образований ЧР»

Дистанция 2000 м (3 муж. + 2 жен. х 400 м)

1. Красноармейский — 5.45,3

2. Чебоксарский — 5.47,4

3. Ядринский — 5.55,3

4. Вурнарский — 6.01,4

5. Моргаушский — 6.03,5

6. Цивильский — 6.07,1

7. Шемуршинский — 6.20,1

8. Урмарский — 6.26,7

9. Янтиковский — 6.33,4

10. Яльчикский — 6.35,0

11. Канашский — 6.40,3

12. Алатырский — 6.41,5

13. Ибресинский — 6.51,9

14. Красночетайский — 7.06,8

15. Комсомольский — 7.09,1

16. Порецкий — 8.12,7

Группа «Команды органов власти и местного самоуправления ЧР»

Подгруппа № 3 «Команды территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в ЧР»

Дистанция 2000 м (3 муж. + 2 жен. х 400 м)

1. МВД России по Чувашской Республике — 5.14,7

2. МЧС России по Чувашской Республике — 5.25,6

3. УФСИН России по Чувашской Республике — 5.32,7

4. Управление Росгвардии по Чувашской Республике — 5.38,5

5. УФНС России по Чувашской Республике — 5.57,2

6. Управление федерального казначейства по Чувашской Республике — 6.13,3

7. Управление социального фонда по Чувашской Республике — 7.26,4

«Смешанная группа»

Дистанция — 2000 м (3 муж. + 2 жен. х 400 м)

1. ЧГУ им. Ульянова — 4.45,0

2. СК «Локомотив за Россию» г. Канаш — 5.05,7

3. ПАО Сбербанк — 5.28,4

4. Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета — 5.43,7

5. АБС Электро — 5.44,4

Группа «Общеобразовательные школы»

Дистанция 4400 м (5 юн. + 5 дев., первый этап: юноши — 800 м, остальные — 400 м)

1. Цивильский муниципальный округ — 11.33,4

2. Ленинский район г. Чебоксары — 11.50,3

3. г. Канаш — 12.00,2

4. Батыревский муниципальный округ — 12.00,5

5. Моргаушский муниципальный округ — 12.02,1

6. Чебоксарский муниципальный округ — 12.04,5

7. Аликовский муниципальный округ — 12.12,7

8. г. Шумерля — 12.22,8

9. Ядринский муниципальный округ — 12.24,1

10. Комсомольский муниципальный округ — 12.37,1

11. Яльчикский муниципальный округ — 12.37,5

12. Красноармейский муниципальный округ — 12.40,0

13. Урмарский муниципальный округ — 12.51,5

14. Калининский район г. Чебоксары — 12.59,7

15. Красночетайский муниципальный округ — 13.08,0

16. Янтиковский муниципальный округ — 13.13,3

17. Козловский муниципальный округ — 13.14,5

18. Шемуршинский муниципальный округ — 13.23,0

19. Ибресинский муниципальный округ — 13.34,7

20. Московский район г. Чебоксары — 13.57,6

21. Порецкий муниципальный округ — 14.29,0

Группа «Профессиональные образовательные организации»

Дистанция — 6000 м (5 юн. + 5 дев.,

мужские этапы — 800 м, женские этапы — 400 м)

1. Чебоксарский экономико-технологический колледж — 17.25,1

2. Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства — 17.31,3

3. ЧПК им. Никольского — 17.35,5

«Основная группа»

Дистанция 6400 м (5 жен. + 5 муж., мужчины — 800 м, женщины: 1 этап — 800 м, остальные — 400 м)

1. ЧГУ им. Ульянова — 17.58,9

2. Чувашский государственный аграрный университет — 18.46,8

3. ЧГПУ им. Яковлева — 18.48,6

Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета — сошли

Главный судья — А.М. Александров Главный секретарь — М.Н. Андреев