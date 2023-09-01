В Чувашии прошли съемки очередного выпуска проекта «VK Места»

Экспедиция в Чувашию. Знакомство с местным колоритом

Россия огромна, и в ней столько удивительных мест, что совсем необязательно искать острых ощущений в других странах. В Чувашии завершила работу медиаэкспедиция — здесь шли съемки очередного выпуска проекта «VK Места».

Вместе со съемочной группой в республике побывали участники программы «Больше, чем путешествие», а также известный блогер Влад Левский и музыкант PLC. В творческой командировке гости обучились азам яхтинга в парусном клубе «PARUS.TEAM», восхитились богатой чувашской вышивкой в одноименном музее, посетили архитектурный музей под открытым небом — Городище «Чемень Карди», познакомились с национальными обрядами в этнокомплексе «Чуваш Керем». Особенно удивили их расшитые чувашские одежды с их своеобразным колоритом, глубокой символикой, тонким звоном монист — вот где простор для изучения, знающий человек многое может рассказать по этим костюмам об истории родного края и о его традициях.

В программе медиаэкспедиции также значились Музей Сибирского тракта и почтовой станции «Стан Ял», эндуро-гонка, вейкбординг и зиплайн в парке «Амазония», конный манеж в санатории «Волжанка». Не обошли вниманием гости и промышленный туризм. Теперь остается ждать киноэссе о нашем регионе и его жителях — скоро-скоро!

Чувашия — одно из популярных туристических направлений в России. Еще на Петербургском международном экономическом форуме-2022 Глава Чувашии Олег Николаев, выступая гостем цифровой студии «ВКонтакте», где была показана «Вышитая карта России», отмечал: «Для развития туризма надо привлечь к республике внимание, обозначить ее особенности, с точки зрения культуры, национальной кухни, природных особенностей, продукты наполнять конкретным содержанием».

В рамках проекта «VK Места», который реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета, до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов — жители страны смогут познакомиться с регионами, их этнографическим, культурным и историческим многообразием. «Есть большое количество уникальных мест, о которых зачастую не знают даже местные жители. Задача проекта — сделать так, чтобы каждое из них было ярко представлено на наших площадках», — отметила руководитель проекта Ирина Саютина.