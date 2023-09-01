Завтра эстафета «СЧ» отпразднует юбилей!

Уже завтра на стадионе «Олимпийский» соберутся как профессиональные спортсмены, так и любители здорового образа жизни, чтобы пробежать юбилейную, 85-ю, эстафету газеты «Советская Чувашия». Команда друзей и партнеров Фестиваля спорта прессы только расширяется.

Важнейшим партнером легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» является ОАО «Ядринмолоко». Предприятие предоставляет продукцию для вручения победителям и призерам Фестиваля спорта прессы. Также «Ядринмолоко» очень активно поддерживает республиканский спорт. В свое время компания оказывала финансовую поддержку хоккейной дружине «Чебоксары». Вообще предприятие часто организует различные социально значимые мероприятия.

Также ежегодно поддержку эстафете оказывает Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Как считает главный врач Федерального центра Николай Станиславович Николаев, эстафета «Советской Чувашии» — традиционный не просто спортивный, но и общественный праздник, который символизирует преемственность поколений. Фестиваль спорта прессы — большое событие для многих тысяч жителей республики и популяризации здорового образа жизни.

Кстати

Мы говорим большое спасибо за помощь в организации и проведении Фестиваля спорта прессы нашим партнерам: