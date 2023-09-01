Завтра эстафета «СЧ» отпразднует юбилей!

Уже завтра на стадионе «Олимпийский» соберутся как профессиональные спортсмены, так и любители здорового образа жизни, чтобы пробежать юбилейную, 85-ю, эстафету газеты «Советская Чувашия». Команда друзей и партнеров Фестиваля спорта прессы только расширяется.
Важнейшим партнером легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» является ОАО «Ядринмолоко». Предприятие предоставляет продукцию для вручения победителям и призерам Фестиваля спорта прессы. Также «Ядринмолоко» очень активно поддерживает республиканский спорт. В свое время компания оказывала финансовую поддержку хоккейной дружине «Чебоксары». Вообще предприятие часто организует различные социально значимые мероприятия.
Также ежегодно поддержку эстафете оказывает Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Как считает главный врач Федерального центра Николай Станиславович Николаев, эстафета «Советской Чувашии» — традиционный не просто спортивный, но и общественный праздник, который символизирует преемственность поколений. Фестиваль спорта прессы — большое событие для многих тысяч жителей республики и популяризации здорового образа жизни.
Кстати
Мы говорим большое спасибо за помощь в организации и проведении Фестиваля спорта прессы нашим партнерам:
- Швейной фабрике «ПИКЕ»,
- компании «Отделфинстрой»,
- Чувашпотребсоюзу,
- «АККОНДу»,
- «АККОНДМОЛОКО»,
- Сбер,
- АБС «Электро»,
- Чебоксарскому хлебозаводу №1,
- Нотариальной палате Чувашии,
- АО «Лента»,
- ПАО СК «Росгосстрах»,
- Чебоксарскому филиалу МНТК «Микрохирургия глаза»,
- магазину «Спорттовары»,
- кондитерской фабрике «СМАК»,
- стоматологической клинике «Дентамед».