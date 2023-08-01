Новочебоксарск отметил День города

В Год счастливого детства дан старт капитальному ремонту детского стационара в Новочебоксарске. Об этом Глава Чувашии сообщил в минувшую субботу на праздновании Дня города.

«Сегодня, в день 63-летия города, я хочу отметить, что Новочебоксарск — самый молодой город Чувашской Республики. Однако несмотря на юный возраст, у города уже есть своя история, традиции и достижения, которыми мы можем гордиться. И самое главное — есть большое будущее», — приводит слова Олега Николаева официальный портал органов власти республики.

За последние три года в Новочебоксарске произошли серьезные изменения, сказал Глава республики. Отремонтированы восемь школ, где созданы замечательные условия для обучения. В том числе и благодаря этому дети достигают замечательных результатов на республиканских и федеральных олимпиадах и соревнованиях.

Преобразуются улицы и парки города. Уже в следующем году закончатся работы в Ельниковской роще. Излюбленное место отдыха горожан станет современным пространством для жителей Новочебоксарска и других городов. Завершаются строительные работы в спортивном комплексе школы №3, скоро там откроется бассейн. Появится медицинский центр по реабилитации спортсменов и сопровождению профессионального вида спорта.

«Но это только начало. Мы должны делать еще больше, чтобы город продолжал развиваться и становился еще более комфортным и безопасным для жизни. Поэтому мы со следующего года начнем капитальный ремонт медицинского центра и детского стационара медицинского центра. В Год счастливого детства разработали проектно-сметную документацию. За два года планируем выполнить работы», — сказал Олег Николаев.

После торжественного открытия праздничных мероприятий на старт вышли дети-велосипедисты, чьи велосипеды превратились в космические ракеты, сказочные избушки и другие необычные средства передвижения. Затем прошли показательные выступления федерации спортивной аэробики, участники нескольких танцевальных студий провели мастер-классы.

Далее программа Дня города продолжилось выступлением женских клубов, фестивалем дворовых игр «Ребята с нашего двора». Были задействованы площадки для игр в «классики», скакалки и шахматы. Каждый желающий мог принять участие в играх. Кто-то впервые познакомился с дворовыми играми прошлых лет, кому то навеяло приятную ностальгию и воспоминания детства. Для всех жителей города Новочебоксарска и гостей работала площадка Центра тестирования ГТО.

Творческий бульвар открылся на аллее Славы — там юные дарования из музыкальной школы и школы искусств продемонстрировали свои умения. Библиотеки города приготовили для горожан интересные конкурсы и мастер-классы. А газета «Грани» провела здесь «Фотосушку» — выставку исторических фотографий из жизни Новочебоксарска, собранных за десятилетия работы.