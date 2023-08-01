У Фестиваля спорта прессы надежные друзья

Атлеты и любители здорового образа жизни ведут подготовку к юбилейной, 85-й, эстафете газеты «Советская Чувашия», которая состоится 2 сентября на стадионе «Олимпийский». До срока окончания подачи заявок остается всего три дня (регистрация проходит до 17:00 31 августа) — успейте стать частью легкоатлетического праздника! Важно отметить, что сопровождают флагманский Фестиваль спорта прессы наши испытанные друзья, которые оказывают огромную поддержку в организации главного спортивного события республики начала осени.

По доброй традиции уже более десяти лет СберБанк помогает еще ярче провести легкоатлетическую эстафету «СЧ». Вообще поддержка здорового образа жизни и спорта — одни из ключевых ценностей сотрудников Сбера. В банке регулярно проводятся внутренние соревнования по летним и зимним видам спорта, массовые Сбербанкиады, а также специализированные служебно­прикладные многоборья. Ежегодно СберБанк организует «Зеленый марафон», в котором участвуют любители бега. Организация уделяет огромное внимание развитию массового и детско­юношеского спорта Чувашии, помогая различным спортивным коллективам в округах и муниципальных образованиях региона. На собственном опыте сотрудники Сбера знают, что занятия физической культурой не только улучшают самочувствие, но и дисциплинируют, мотивируя добиваться успехов в работе.

Конечно, команды СберБанка участвуют во многих спортивных акциях («Лыжня России» и «Кросс Нации») и соревнованиях, в которых добиваются весомых успехов. Только в нынешнем году дружина Сбера становилась победителем кубка клуба «Велес» по волейболу. В свою очередь волейбольный коллектив, составленный из представительниц прекрасного пола, выиграл чемпионат Чувашии и занял первое место на межрегиональном кубке А.П. Гайдара в городе Арзамасе. Также команды СберБанка отличились в рамках спартакиада рабочей молодежи, завоевав «золото» в шашках и «серебро» в настольном теннисе. Самые атлетичные и подготовленные сотрудники компании заняли второе место в фестивале комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Чебоксар. Большая коллекция достижений Сбера подчеркивает приверженность сотрудников компании к спорту и здоровому образу жизни.

Аналогичные принципы исповедует и кондитерская фабрика «АККОНД», которая является надежным другом Фестиваля спорта прессы. Вообще предприятие помогает в организации различных спортивных соревнований на территории Чувашии. Недавно завершился детский этап кубка России по шахматам — «Шоколадный кубок». Именно кондитерская фабрика стала главным партнером соревнований и приготовила в своих цехах кубок из натурального шоколада, который вручали победителям в каждой возрастной категории.

В различные годы «АККОНД» выступал партнером престижных турниров — чемпионата России по легкой атлетике, кубка мира по спортивной ходьбе, и, конечно же, нашей эстафеты. Нынешний год особенный как для Фестиваля спорта прессы, так и для кондитерской фабрики, отпраздновавшей 80­летие. И до настоящего времени предприятие развивается и идет рука об руку с эстафетой «СЧ». Главное, что предстоящий Фестиваль спорта прессы невозможно представить без сладких призов кондитерской фабрики «АККОНД».

Традиционным другом Фестиваля спорта прессы является группа компаний АБС «Электро». В организации огромное внимание уделяется физической активности работников как одному из ведущих факторов здорового образа жизни. Ежегодно более 500 сотрудников принимают участие в состязаниях по легкой атлетике, плаванию, волейболу. Кроме того, проводятся соревнования по настольному теннису, дартсу, мини­футболу и другим видам спорта. Также в сентябре группа компаний «АБС Электро» проведет парусную регату и спартакиаду, приуроченную к юбилею АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

Кстати, группа компаний АБС «Электро» не только помогает состояться празднику спорта на дорожках «Олимпийского», но и выставит собственную команду на юбилейную, 85­ю, эстафету «СЧ». Для АБС «Электро» спортивные мероприятия, подобные Фестивалю спорта прессы — это огромный заряд энергии, объединение коллектива и встречи с друзьями.

Также влился в команду партнеров юбилейной, 85­й, эстафеты «СЧ» магазин «Спорттовары». Сеть магазинов уделяет большое внимание развитию республиканского спорта — предприятие занималось организацией соревнований по легкой атлетике и сдаче комплекса ГТО. Также магазин «Спорттовары» предоставляет призы для различных республиканских турниров. По доброй традиции в нынешнем году лучшим спортсменам в группе «Ветераны спорта» достанутся призы от магазина «Спорттовары».

Кстати

Мы благодарим всех партнеров юбилейной, 85­й, легкоатлетической эстафеты «СЧ» за помощь в организации соревнований. Большое спасибо «Швейной фабрике «ПИКЕ», компании «Отделфинстрой», Чувашпотребсоюзу, Чебоксарскому хлебозаводу № 1, Нотариальной палате Чувашии, АО «Лента», ПАО СК «Росгосстрах», Чебоксарскому филиалу МНТК «Микрохирургия глаза», «Ядринмолоко», кондитерской фабрике «СМАК», стоматологической клинике «Дентамед», Федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования!