Чувашские лыжероллеры завоевали три медали первенства России

Представители Чувашии добились отличного успеха на первенстве России по лыжным гонкам в дисциплине «лыжероллеры». Соревнования проходили в Московской области.

Если в популярной зимней разновидности лыжных гонок спортсмены из Чувашии еще не хватают звезд с неба, то летом представители нашей республики уже не первый год добиваются хороших результатов. На сей раз в первенстве России приняли участие практически все самые перспективные лыжники страны. Спортсмены боролись за награды в раздельных стартах на 10 и 15 км, масс­-стартах на 15 и 20 км, спринтах на 0,2 км, а также эстафете, сообщили в Минспорта Чувашии.

В первый день турнира мощно проявила себя Юлия Васильева. Наша землячка, преодолев сложную трассу с крутыми спусками и тяжелыми подъемами, завоевала бронзовую награду в интервальной гонке с раздельного старта на 10 км в возрастной группе 19-­20 лет. Первое место заняла Екатерина Никитина из Мордовии, а второй стала представительница Ханты­Мансийского автономного округа (ХМАО) Ульяна Лебедева.

В свою очередь в заключительном виде программы Юлия Васильева и Татьяна Яковлева завоевали золотые медали в эстафете свободным стилем с результатом 34 минуты 26,2 секунды. На 0,5 секунды от наших спортсменок отстала команда из Санкт­Петербурга, занявшая второе место. Замкнул тройку призеров коллектив из ХМАО.