Новый скалодром — для самых юрких и проворных

В столице нашей республики на территории ЦСП имени А. Игнатьева досрочно завершено строительство скалодрома, сообщили в Минспорта Чувашии.

Возведение спортобъекта проходило в рамках концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Строительство сооружения осуществляла российская компания «Скалодромы РФ». Конструкции предприятия имеют сертификаты качества и отвечают требованиям ГОСТ.

Структура спортивного объекта включает в себя несущий каркас с двумя панелями высотой почти 16 м и основание. Каждая из двух зон соответствует сложности трассы: левая ровная панель — дисциплине «Скорость», правая рельефная — дисциплине «Трудность». На них установлено страховочное оборудование и зацепы.

«Скалолазание является олимпийским видом спорта, впервые включенным в программу игр 2020 года в Токио. Поэтому новый скалодром в Чувашии — это прекрасная возможность расширить потенциал спортсменов республики и привлечь к этому набирающему популярность виду спорта любителей активного образа жизни. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии отделения скалолазания», — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров.

В ближайшее время вокруг объекта будет установлено ограждение и завершено благоустройство территории.