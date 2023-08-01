На связи с регионами

«Раз, два, три — Оренбург, проверка звука!», «Камчатка, как слышно?» — Перекличка перед началом видео-, пресс-конференции с ЦИК России была слышна на всю страну. Десятое сентября — Единый день голосования. В ряде регионов пройдут выборы — где-то определятся с губернатором, где-то выберут депутатов законодательных собраний.

В Чувашии проголосуют в девяти муниципальных образованиях — городе Алатырь, в Аликовском, Козловском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском, Янтиковском и Ядринском округах. Состоятся повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

Впервые в республике апробируется электронный формат голосования. Председатель Избирательной комиссии республики Геннадий Федоров озвучил цифры: в Чувашии в осенних выборах примут участие 2% избирателей — из 917 с лишним тысяч это 17680 человек. 13,64% из них выбрали формат ДЭГ — дистанционного электронного голосования.

С прошлого года регионы вправе сами определять длительность выборов — от 1 до 3 дней. В Чувашии это 8, 9 и 10 сентября. Участки работают с 8 утра до 8 вечера, а в электронном формате можно голосовать в эти даты круглосуточно. Главное — быть зарегистрированным на портале Госуслуг.

ДЭГ — это дополнительная возможность. Если человек передумал, он может отозвать свое заявление до 23 часов 59 минут 4 сентября — за три дня до начала голосования. И пойти, как раньше, на свой избирательный участок.

В сентябре электронный формат на выборах применят 24 региона (не считая Москвы), уже подано более 760 тысяч заявлений, отметила на пресс-конференции председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Подготовка в разгаре — тестовые задания для избирателей, вебинары для наблюдателей. Обкатывать электронную систему начали с 2019 года. А в этом году сделан мощный шаг вперед — масштаб применения ДЭГ существенно расширен, будет охвачено пять часовых поясов. Причем с такой инициативой выступили сами регионы. 18 из них, включая Чувашию, — новички. «ДЭГ планируется использовать и на выборах Президента РФ — в тех субъектах РФ, у которых уже есть опыт», — отметила председатель ЦИК РФ (с учетом нынешних «первопроходцев» — всего около 30-ти).

Проведение голосования и подсчет его итогов в дистанционной системе гарантируются технологически — с помощью криптографической защиты информации (как это делается при использовании электронной подписи). Сохраняется и тайна голосования. За новой процедурой так же будут следить наблюдатели от политических партий, зарегистрированных кандидатов и общественных организаций.

А вот зарегистрироваться в ДЭГ и проголосовать из-за рубежа — вряд ли получится, из-за западных санкций. Спросили журналисты и о том, что делать, если случится форс-мажор — в момент электронного голосования отключится интернет? Это тоже предусмотрено. Избиратель, получив бюллетень, может не принимать решение сразу и закрыть ноутбук, выключить телефон. А потом вернуться — и проголосовать. «Выберите хорошее место и время — не голосуйте во время поездки в лифте или машине, во время чаепития в кафе с нестабильным вай-фай», — посоветовали специалисты.

Елена Казарина