Скалодром высотой почти 16 метров построили в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 23 августа. /ТАСС/. Строительство скалодрома с двумя панелями высотой почти 16 метров завершено в Чебоксарах. Новый спортивный объект создан по концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года, говорится в сообщении, распространенном Минспортом Чувашии.

«На территории ЦСП (Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики) имени Ардалиона Игнатьева досрочно завершено возведение скалодрома. Спорткомплекс включает в себя несущий каркас с двумя панелями высотой почти 16 метров», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что каждая из двух зон соответствует уровню сложности трассы: ровная панель — дисциплине «Скорость», рельефная панель — дисциплине «Трудность». Скалодром оснащен страховочным оборудованием и зацепами. В министерстве добавляют, что строительство шло согласно концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года, объект возводила российская компания «Скалодромы РФ».

«Новый скалодром в Чувашии — это прекрасная возможность расширить потенциал спортсменов республики и привлечь к этому набирающему популярность виду спорта любителей активного образа жизни. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии отделения скалолазания», — приводятся в сообщении слова главы Минспорта Чувашии Василия Петрова.

Скалодром планировали достроить в Чебоксарах до 1 октября. В декабре 2022 года в министерстве отмечали, что на строительство объекта из федерального бюджета выделено около 26,9 млн рублей, еще свыше 1,4 млн рублей было предусмотрено в республиканской казне.