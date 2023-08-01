Комбайн назовут «Аван»

Новый чувашский хмелеуборочный комбайн производства «Техмашхолдинга» будет выпускаться под названием «Аван». В переводе с чувашского «пригодный, замечательный», написал в своем телеграм-канале Глава республики Олег Николаев. В ходе опроса лидировало название «Айдак» в честь известного в стране экс-руководителя колхоза «Ленинская Искра» Ядринского округа Аркадия Айдака. Однако по просьбе его родственников выбор сделан в пользу второго по числу голосов названия «Аван». Сборка машины продолжается, и когда начнется уборка хмеля, производитель будет готов приступить к испытаниям.