Шершавых дорог, байкеры!

На экзамен на категорию «А» водители приходят как на праздник, с группой поддержки из мотобратства…

«Не буду желать не бояться и проехать, как на тренировке, потому что это не работает, — делился своим опытом бывалый байкер. — Мандраж все равно будет». Но, согласитесь, гораздо спокойнее, когда на площадке тебя поддерживают «братья по байку», которые когда-то успешно прошли это испытание и одним своим видом внушают уверенность, что и тебе оно по плечу. Экзамены на категорию «А» курсанты школы ДОСААФ сдавали можно сказать с «благословения» представителей «Союза мотоциклистов Чувашии», мотоклубов «Опричники» и «Мотофемели-21».

«О получении прав этой категории я впервые задумался еще лет десять назад, — рассказывает один из курсантов Дмитрий, — но тогда не получилось… В этом году решил все-таки «закрыть гештальт» и с удовольствием ездить по нашему красивому городу, конечно, соблюдая все правила движения!»

«Закрыть гештальт» Дмитрию удалось — заветное водительское удостоверение категории «А» вместе с другими счастливчиками он получил из рук начальника УГИБДД Владимира Романова, который когда-то сам был поклонником этого вида транспорта. Вместе со своим заместителем Маратом Михайловым полковник полиции попросил соблюдать скоростной режим, оперативно реагировать на изменение дорожной ситуации, не занимать при движении крайнее левое или крайнее правое положение на полосе и помнить об опасности передвижения между потоками транспорта.

Хотя опытные байкеры в шутку и желали курсантам, сдающим экзамены, чтобы инспектор отвлекся, активистам мотодвижения прекрасно известно, как важен контроль на дорогах, в том числе и за водителями байков. К сожалению, в Чувашии еще немало тех, кто считает мотоцикл простым видом транспорта, управление которым не требует специального обучения и прав.

В конце июля на Вурнарском шоссе разбился 37-летний мотоциклист на «Хонде», который ездил без права управления. Мужчина пытался проскочить между транспортными средствами и, не рассчитав боковой интервал, столкнулся с «Вестой» и автокраном. 13 августа 25-летний житель Алатырского округа, также не имеющий водительского удостоверения, на мотоцикле без регистрационного знака нарушил правило проезда перекрестка и врезался в «Ладу Веста», которая ехала по главной дороге. А жителю Яльчикского округа, инвалиду по психическому заболеванию, мопед…купили родители. На нем при проезде нерегулируемого перекрестка он не уступил дорогу «КамАЗу», столкнулся с грузовиком и от полученных травм скончался в машине «скорой».

Мотоцикл — это, конечно, особый вид транспорта, со своей аурой и духом, и желают байкерам особых шершавых дорог, но соблюдать правила дорожного движения они обязаны, как все. Чтобы не пополнить печальную статистику, а ездить в кайф — для чего, собственно, мотоциклы и созданы…