Велосипедисты Чувашии не сбавляют оборотов

Спортсмены из нашей республики показали отличные результаты на кубке России и всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри». Состязания прошли на базе спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды.

В престижных соревнованиях участвовали велосипедисты из 10 регионов страны, сообщили в Минспорта Чувашии. В общей сложности наши спортсмены завоевали 12 наград различного достоинства. В рамках кубка России среди мужчин отличную подготовку продемонстрировал Евгений Евграфов, завоевавший золотую медаль.

В свою очередь, по результатам всероссийских соревнований в возрастной группе 13-14 лет среди юношей первое место занял Денис Романов, а Дмитрий Петров замкнул тройку призеров. У девушек «золото» на счету Евгении Адушевой.

У юношей возрастной группы 15-16 лет Никита Петров взял «серебро», а Тимофей Петров — «бронзу». У прекрасной половины весь пьедестал заняли спортсменки из Чувашии. Отличились Элина Семенова, Александра Пинегина и Елена Парусова.

В возрастной категории 17-18 лет у юниоров первым закончил дистанцию с естественными и искусственными препятствиями, скоростными и техническими участками Леонид Павлов. Следом за ним финишировал Роман Романов. Среди юниорок замкнула тройку призеров Анастасия Рюкова.