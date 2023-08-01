Проявил волю к победе

Воспитанник спортшколы имени А.И. Тихонова Роман Минеев выиграл всероссийские соревнования по триатлону, которые на днях завершились в Москве.

Золотую награду подопечный Александра Васильева завоевал в дисциплине «триатлон-спринт», сообщили в Минспорта Чувашии. В условиях серьезной конкуренции в возрастной группе 16-19 лет Роман финишировал за 1 час 1 минуту 6 секунд, преодолев 0,75 км плаванием по Гребному каналу, 20 км велогонки по холмистой трассе и 5 км бегом. По итогам соревнований в данной возрастной категории дополнили пьедестал почета москвичи Роман Леонов и Семен Кашицын.