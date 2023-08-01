Власти Чувашии создадут в республике музей хмеля

ЧЕБОКСАРЫ, 21 августа. /ТАСС/. Минсельхоз Чувашии начал работу над созданием музея чувашского хмеля. На данный момент рассматривается несколько площадок под его размещение, сообщил ТАСС вице-премьер республики, министр сельского хозяйства региона Сергей Артамонов.

«Соберем всю утварь, покажем, как выращивался хмель, как его перерабатывали, как делали солод, как варили пиво. <…> Работа уже началась», — сказал Артамонов.

По его словам, музей чувашского хмеля может разместиться, к примеру, в Цивильском муниципальном округе. Еще в качестве одной площадки рассматривается чувашский аграрный университет.

На всероссийской конференции «Хмель России» 18 августа, проходившей в дни фестиваля пива «Зеленое золото России», Артамонов выделил три этапа развития отрасли в России: становление хмелеводства в 1926–1985 гг., последовавший кризис и начавшаяся с 2015 года «стабилизация и постепенное возрождение хмелеводства». По информации Минсельхоза Чувашии, в 2023 году в республике навешено 133 га хмеля, что на 13% больше прошлогоднего сезона.

Фестиваль пива «Зеленое золото России» прошел в Чувашии 12–19 августа. В нем приняли участие представители 21 пивоваренного завода из 11 регионов. Впервые к фестивалю на открытой площадке обустроен музей пивоварения и деревенского быта. Экспонаты, включая утварь, собирали в различных муниципальных округах Чувашии.