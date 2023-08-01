В стежках, узорах и символах…

Вышитое «разноцветье» регионов страны объединила Чувашия.

Уникальные красоты 70 областей, республик, краев, округов страны в причудливых стежках, орнаментах и узорах были представлены на выставке вышитых карт регионов в Чувашском государственном художественном музее в Чебоксарах. Каждое полотно — несомненно, шедевр в исполнении лучших мастеров России. Тут и удивительные техники вышивания, и самые неожиданные материалы — от ракушек и жемчугов до рыбьей кожи, оленьих рогов и жил, и глубокие смыслы орнаментов, и характерные для каждого региона сюжеты. Все, чем богаты наши земли, чем гордятся населяющие нашу многонациональную страну народы — все это яркими нитями с любовью и заботой вышили на своих полотнах участники Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия».

Официальное открытие фестиваля и выставки состоялось в минувшую субботу, однако многие полотна можно было увидеть уже накануне в пятницу, ценителей народного творчества пригласили на открытый монтаж экспозиции. А в это время в Чебоксары съезжались мастера, чтобы не только рассказать о своих творениях, но и поучаствовать в большой образовательной программе: творческих лабораториях, мастер-классах, лекциях, которые подготовил для участников партнер фестиваля — Российский этнографический музей. По словам руководителя Минкультуры Чувашии Светланы Каликовой, фестиваль собрал в Чебоксарах 160 мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и этнографов страны. В их числе и мастера из районов республики, создавшие карту «Вышитая Чувашия».

Воспользоваться уникальной возможностью увидеть экспозицию карт регионов за три дня спешили и чебоксарцы, и гости столицы. А некоторые успели посетить экспозицию не один раз, в том числе и автор этих строк: подумалось, когда еще представится такая уникальная возможность увидеть в чувашской столице все вышитое «разноцветье» регионов страны…

Воплощение гордости и любви к Родине

Праздник по случаю открытия фестиваля в Художественном музее начался буквально с порога: гостей и участников встречали чувашскими песнями, танцами, народными забавами и большим дружным хороводом. Экспозиция карт разместилась на втором этаже по всему периметру зала, а в центральной части фойе развернула свои необъятные просторы Вышитая карта России — предшественница нынешнего проекта. Возле «оберега страны» и приветствовал участников фестиваля Глава Чувашии Олег Николаев.

«В прошлом году мы вышивали карту страны, и это творчество нас всех здорово объединило, нашло отражение в сердцах народов России и вдохновило на продолжение. И сегодня мы видим вышитые карты 70 регионов во всем их многообразии. Это и очень красиво, и эффектно, и привлекательно. Через вышивку из поколения в поколения передаются знания, традиции, культура. Очень значимо, что в наших совместных объединяющих проектах активно участвуют Донецкая и Луганская народные республики. Это говорит о том, что во всех нас живет единый дух русского народа, а вместе мы сильны. Народ, который знает свою историю, непобедим и способен противостоять любым вызовам», — сказал Олег Николаев, отметив, что вышитые карты новых регионов России — не только художественные шедевры, но и символ национальной гордости и единства.

Особенно важно передать наши традиции подрастающему поколению, обратил внимание руководитель региона. Именно этим целям служит созданная в регионе Национальная школа чувашской вышивки, что работает как в столице, так и в муниципалитетах. В классах вышивания, по словам Олега Николаева, охотно занимаются даже мальчики. Ежегодно воспитанники школы участвуют в конкурсах, посвященных Дню вышивки, 26 ноября, и занимают достойные места.

Теплые слова в адрес проекта и его участников звучали и от помощника полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Владимира Колчина. Он отметил, что в каждом полотне заключены национальные корни, которые тесно переплелись в единое целое. «Впечатляет труд и талант мастеров. Можно часами ходить по залу и наслаждаться их работами», — высказался помощник полпреда.

Сенатор от Республики Мордовия Петр Тултаев назвал проект не только культурным, но и образовательно-просветительским, ведь благодаря ему можно просто и понятно рассказать об особенностях нашей огромной страны. По мнению гостя, сама идея во многом патриотическая, потому что «служит формированию чувства братства народов России, сохранению этнокультурного разнообразия и укреплению единства российской нации», а авторы проекта и его исполнители — мастера народного творчества непременно заслуживают высоких государственных наград, как минимум в своих регионах.

«Такой мощи, высоты, такого многообразия национальной палитры, как на этой выставке, я еще не видел. Два часа ходил и осматривал все снова и снова, и каждый раз видел карты как-то иначе, обнаруживал в них новые детали. Так исторически сложилось, что мордва проживает во многих регионах страны, и мне грело душу, когда я встречал наши национальные узоры на картах Саратовской, Пензенской и других областей. Очень приятно видеть частичку своего народа в других уголках России и понимать, что все мы одна семья», — поделился Петр Тултаев впечатлениями.

Директор Российского этнографического музея Юлия Купина процитировала Николая II, который когда-то основал музей с целью «представить панораму народов России в блеске всех их изумительных качеств». «Не правда ли, в этих словах есть перекличка и с проектом «Вышитая Россия»? Это государственный уровень, который сочетается с еще большим масштабом личности. Ведь в каждом стежке — личные истории, судьбы, свое, родное. Поэтому проект убеждает нас в том, что традиции — это очень современно. Мы прошлись сегодня по городу и видели многих людей в традиционной одежде, и это было очень красиво, необычно и в то же время органично. То есть мы не только сохраняем традиционное, но и благодаря таким проектам видим, как народ России генерирует и развивает свое культурное достояние», — подчеркнула Юлия Аркадьевна.

Кстати, идеи Юлии Купиной о продолжении традиций в современном мире прекрасно отразили восхитительные коллекции чувашских народных костюмов от Чувашского государственного института культуры и искусств «Серебряная россыпь веков» (автор — заслуженный работник культуры Чувашии Зинаида Воронова) и этно-перфоманс нарядов «От начала» творческой мастерской «Шум» из Татарстана (автор — Ирина Алешина). Особенно впечатлило дефиле мастеров народного творчества, которые, аплодируя дизайнерам, восклицали: «Восхитительно! Браво!»

Выступили на церемонии открытия и другие почетные гости: председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, начальник отдела по проектной деятельности Ассамблеи народов России Анастасия Муромцева, заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Андрей Беляев, директор Фонда возрождения Санкт-Петербурга Наталья Григорьева и другие. За вклад в сохранение культурных традиций народов России и участие в фестивале «Вышитая Россия» Глава Чувашии вручил благодарственные письма.

Мечты о Байкале и нивхские ладошки

Сразу же после церемонии мастера пригласили посетителей к своим стендам на авторские экскурсии. Каждый из участников старался во всей красоте представить свои регионы, поведать все самое примечательное и удивительное о своей малой родине. Корреспонденты «Советской Чувашии» уже рассказывали о многих картах, но на выставке все эти работы заиграли совершенно новыми красками. Многолюдно было возле карты Иркутской области. Яркая и позитивная мастерица Елена Соколова рассказывала о своей земле так увлекательно, что рядом сразу образовалась толпа слушателей. Над рукотворным шедевром, состоящим из 42 фрагментов — муниципальных образований, работали 120 мастеров, вещала Елена. Гордится регион, конечно, Байкалом, на карте он выполнен гладью в разных оттенках синего цвета с блестящими пайетками в виде рыб.

ДОСЛОВНО СВЕТЛАНА КАЛИКОВА, руководитель Минкультуры Чувашии: «Вышитая карта России выросла в фестиваль. Мы очень гордимся, что Чувашия стала местом притяжения регионов страны. У нас собрались 70 регионов, 75 карт, и мы смогли в одном месте увидеть красоту, богатство и многообразие России. Вышитые полотна восхищают. Преклоняюсь перед искусством, перед талантом мастериц, которые сумели создать рукотворные шедевры. Мы рассчитываем, что проект будет продолжаться, развиваться и раскрываться новыми гранями».

«Как я мечтаю побывать там!» — призналась пожилая посетительница выставки. «Так прикоснитесь к вышивке, закройте глаза и сделайте мысленный посыл, мол, обязательно буду здесь! И все случится!», — весело советовала мастерица. Поскольку область большая и многонациональная, вышивальщицам из муниципалитетов самим предоставили возможность решать, как декорировать свой «кусочек» региона, поэтому на карте представлены не только традиционные техники вышивания, но и лоскутное шитье, бисероплетение, войлоковаляние, художественная обработка кожи и меха. Знаковые точки на некоторых фрагментах помечены миниатюрными оберегами-подвесками из бересты — кузовками, туесками, домиками и глиняными горшочками…

Елена Соколова просто восхищена участием в проекте, выставкой, фестивалем. «Когда мы вышивали свою область для Вышитой карты России, сердце наполнялось гордостью за нашу огромную страну. А когда работали над своей отдельной картой — гордились богатствами родной земли. Когда же приехали в Чебоксары, и увидели во всей красе всю страну и каждый ее кусочек, поразил невероятный масштаб всего проекта. От каждой работы веет мощной энергетикой, теплом и безграничной любовью к родной земле», — поделилась эмоциями Елена. Кстати, проект в Иркутской области, по словам представительницы региона, продолжается — например, ее родной Казачинско-Ленский район решил шить свою отдельную карту.

КСТАТИ Итоги фестиваля «Вышитая Россия» были подведены на еженедельной планерке в Доме правительства республики. По данным Минкультуры Чувашии, мероприятие объединило свыше 700 участников. Это мастера вышивки, художники, специалисты музеев, дизайнеры одежды и артисты. А выставку в Чувашском государственном художественном музее посетили около 4 тыс. человек.

Увлекательно рассказывали о своей поразительно подробной карте самого большого по площади и холодного региона страны представители Якутии. На полотне выполнено около 500 различных художественно-реалистичных изображений, а по периметру регион вышит декоративным бордюром из орнаментов, характерных для народов, проживающих на территории Якутии. Хочется бесконечно разглядывать маленькие фигурки представителей коренных народов — эвенков, эвенов, юкагиров, якутов, долганов, чукчей, а также переселенцев из разных уголков России в своих колоритных национальных костюмах. Тут и исконные занятия, и самобытные праздники, и редкие животные, и достопримечательности — каждый уголок карты заполнен своим сюжетом.

Задорно вела экскурсию по знаковым местам вышитой карты Сахалина и Курильских островов ведущий методист отдела культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалинского областного центра народного творчества Ольга Хурьюн со своей дружной командой, в составе которой даже есть наши земляки, проживающие ныне на Курилах. Полотно островного региона изобилует этническими узорами и символами — кораблями, маяками, скалами, тотемными животными.

«Мы преодолели 10-часовой перелет и свыше 6 тысяч километров, чтобы принять участие в фестивале «Вышитая Россия» в Чувашии. Сейчас в Чебоксарах день, а на Сахалине ночь, но даже такой режим нас не слишком утомляет, потому что все настолько интересно, что уже не до сна», — призналась Ольга. «Проект оказался таким грандиозным, живым и душевным, что нам тоже захотелось продолжить его у себя в области», — поддержали коллеги. Ольга Хурьюн не только рассказала о своем регионе, но и привела в совершенный восторг окружающую публику, показав традиционную игру в ладоши одного из народов, населяющих Сахалин, — нивхов.

Конечно, словами не передать всю красоту представленного на выставке карт регионов России великолепия. Чего стоят только вышитые «солнца» Пензенской и Ульяновской областей, хохломская вышивка Нижегородской области, ажурные орнаменты традиционной оренбургской пуховой паутинки, «кегостровский парус» Архангельской области, выполненный на куске древесины, выброшенной морем, сказочные кабашоны ручной работы мастеров Псковской области и «вышивательный прожектъ» к 320-летию Санкт-Петербурга. Посетители восхищались яркостью карты Башкортостана, необычными материалами народных мастеров Камчатки, янтарным отблеском Калининградской области, отточенной техникой вышивальщиц Смоленщины, Брянщины, Саратовской области…

Не случайно эксперты называли коллекцию «Вышитой России» «энциклопедией» страны. Для многих выставка стала незабываемым путешествием по стране — люди не спеша рассматривали детали, угадывали знакомые места, где они когда-то побывали или о которых были наслышаны, намечали, где еще стоит побывать в будущем.

Фото автора и Валерия Панфилова

Объединила экспозицию рукотворных шедевров регионов Вышитая карта России. На ее фоне фотографировались лучшие мастера народного творчества и дефилировали красавицы в чувашских национальных костюмах.

Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия» непременно запомнится и организаторам, и участникам, и тем, кому за эти несколько дней повезло увидеть рукотворные шедевры регионов и прикоснуться к мастерству хранителей народного творчества.

Пока взрослые наслаждались картами регионов, дети «сшивали» области и республики в большой пазл страны.