«Моржи» Чувашии проплыли более 300 километров

Пока чебоксарцы спасаются от жары на волжских берегах, закаленные «моржи» Чувашии отправились покорять водные просторы Приморья. Наши спортсмены приняли участие в международном эстафетном заплыве «Россия — вперед» по зимнему плаванию. В течение шести дней 35 пловцов из 11 регионов страны, включая Чувашию, соревновались на акватории залива Петра Великого на юге Приморского края. Стартовав во Владивостоке, они проплывали по 15 часов в день мимо городов, поселений, островов, передавая друг другу эстафету. Преодолевали невероятные дистанции в 60, 70 и почти 80 км. Однако на шестой день, проплыв 32 км до бухты Лазурная, смельчаки вынужденно финишировали из-за ухудшения погоды. Как отметили в Минспорта Чувашии, протяженность маршрута спортсменов составила 315,5 км, наши мужественные пловцы уверенно противостояли сильным ветрам и течениям и показали высокий уровень подготовки. По итогам заплыва все участники получили медали и грамоты Федерации зимнего плавания России.