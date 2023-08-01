Российские ученые создали мобильное приложение для оценки речевого развития детей

ТАСС, 16 августа. Ученые из России разработали и стандартизировали уникальный инструмент для оценки речевого развития у детей 3-11 лет, позволяющий оценивать понимание и порождение речи на всех уровнях языка. Созданное на его базе приложение позволит стандартизировать и улучшить практику работы русскоязычных логопедов, сообщила во вторник пресс-служба НИУ ВШЭ.

«Для нас это статусное событие: данная разработка станет первым созданным нами диагностическим тестом, который получит широкое распространение на практике. Для университета это тоже знаковый продукт: впервые мы пробуем коммерциализировать научный продукт как мобильное приложение в электронном магазине», — заявила директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ (Москва) Ольга Драгой, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанный российскими специалистами тест представляет собой 11 заданий в игровой форме. С их помощью можно оценить понимание и порождение речи на всех основных языковых уровнях: звуков речи, слов, предложений и текста. Задания на понимание оцениваются автоматически, а ответы в заданиях на порождение речи записываются приложением, что позволяет специалисту-логопеду впоследствии их прослушать.

Для разработки этой системы сотрудники НИУ ВШЭ всесторонне изучили характер речевого развития у примерно пяти сотен детей, которые развивались типичным образом. После этого тест был успешно проверен в группах детей с различными речевыми дефицитами, такими как общее недоразвитие речи или нарушения речи при расстройствах аутистического спектра. Как отметила Драгой, на разработку теста и на его реализацию в виде приложения для мобильных устройств у исследователей ушло восемь лет.

Сейчас это приложение можно приобрести в российском магазине приложений RuStore для мобильных устройств на базе ОС Android. Как надеются исследователи, оно станет важным инструментом для практикующих логопедов, что позволит стандартизировать данную сферу образовательной деятельности и повысить эффективность коррекции русскоязычной речи у детей. Кроме того, новый тест позволит нейролингвистам и другим ученым отслеживать и изучать количественные параметры речи детей.