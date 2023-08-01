Глава Чувашии предложил перепрофилировать под хмель проект агропарка КНР в республике

ЧЕБОКСАРЫ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии предложили китайским инвесторам перепрофилировать специализацию агропромышленного проекта «Сычуань — Чувашия» под развитие хмелеводства. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

«Если мы совместно будем специализироваться на производстве хмеля и продуктов из него, то у инвестиционного проекта „Сычуань-Чувашия“ при любых раскладах есть возможность очень быстро перезагрузиться и получить достаточно хорошую динамику. Обе стороны заинтересованы в этом», — приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.

Он считает, что при разработке проекта «Сычуань-Чувашия» была выбрана «неправильная стратегия». Он предложил его перепрофилировать, сделав приоритетным развитие хмелеводства.

По словам главы республики, спрос на выращенный в Чувашии хмель растет, рынок ждет эту продукцию. Николаев пояснил, что 93% российского хмеля выращивается в республике, однако при потребности в 8 тыс. тонн производится только 200 тонн этой культуры. Глава Чувашии полагает, что с учетом технологических возможностей Китая можно реализовать проект в короткие сроки. «Если мы найдем возможность переориентировать этот проект, то реализуем задачу, поставленную лидерами наших стран», — отметил Николаев.

«Проект многократно обсуждали на уровне наших руководителей, вице-премьеров, даже на уровне механизма сотрудничества „Янцзы — Волга“. Важно, чтобы он как можно скорее перезагрузился, это тоже наши желания. Мы беседовали с руководством парка, сейчас это новая команда. Они разрабатывают новый план», — приводятся в сообщении слова генерального консула Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо по итогам встречи с Николаевым.

Проект ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» по строительству агропромышленного парка был признан инвестиционным в 2019 году, объем инвестиций оценивался в 10 млрд рублей. Планировалось построить, в частности, убойный цех, заводы по производству молочных изделий и переработке овощей, хранилище, складские помещения. По информации администраций Порецкого и Шумерлинского муниципальных округов, которые приводятся в сообщении, в 2023 году китайский инвестор не проводил в Чувашии агротехнические работы, строительство молочно-товарной фермы на данный момент не ведется. В настоящее время на территории Порецкого муниципального округа у компании сохранилось 200 га многолетних трав посева прошлых лет.

«Волга — Янцзы»

Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества «Волга — Янцзы» реализуется с 2013 года в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. Он охватывает регионы Приволжского федерального округа и провинции верхнего, среднего течения реки Янцзы Китая.

Чувашия заключила пять соглашений о сотрудничестве с различными провинциями Китая. По данным минэкономразвития республики, внешнеторговый оборот с Китаем в 2022 году увеличился на 65% и достиг 227,1 млн долларов, что составляет 41,2% в структуре внешней торговли Чувашии. КНР заняла третье место в структуре экспорта и первое — в импорте. С начала 2023 года рост внешней торговли составил 55%.