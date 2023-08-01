Добросовестные, потому надежные

«В акциях, лотереях никогда ничего не выигрывала. Даже поверить было сложно, что в этот раз так повезло — достался смартфон. Очень хороший и нужный подарок!» — не скрывает своей радости жительница Чебоксар Александра. Она стала обладательницей приза первого этапа акции «Офис в кармане», организованной филиалом Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» для своих потребителей.

Офис, который карман не тянет

К акциям энергокомпании ее клиентам не привыкать: подарки самым добросовестным потребителям — как физическим, так и юридическим лицам — стали традиционными. Тем не менее «Офис в кармане» стал приятной для клиентов новинкой в списке акций для поощрения потребителей. Ее энергетики в этом году организовали впервые. В трех городах — Йошкар­-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске, за надежное теплоснабжение которых несет ответственность филиал ЭнергосбыТа, участниками розыгрыша стали более 17,5 тысячи человек, отказавшихся от бумажной квитанции в пользу ее электронного аналога.

Для определения победителей энергетики воспользовались помощью генератора случайных чисел, который из множества тысяч выбрал номера лицевых счетов трех клиентов компании. Они и стали счастливыми обладателями смартфонов. Это житель Йошкар-­Олы с лицевым счетом 7310200100, житель Новочебоксарска с лицевым счетом 5289000100 и клиент из Чебоксар с лицевым счетом 3511179581.

Александра из столицы Чувашии уже успела получить подарок, который для нее стал настоящим сюрпризом. Обещает, что отныне будет внимательнее следить за акциями компании и участвовать в них. При этом она признает, что от бумажной квитанции отказалась не ради приза — просто электронный вариант квитанции, по ее мнению, более удобный: «На электронную квитанцию от «Т Плюс» наша семья перешла в прошлом году. В любое время онлайн можно посмотреть счет, быстро и без проблем его оплатить в Личном кабинете». Ну и забота об экологии, считает победительница акции, тоже важна: «Сейчас многие организации, горожане стараются экономить бумагу, и мы тоже поддерживаем бережное отношение к окружающей среде». И, говорит, очень здорово, что энергетики ценят внимание к природе со стороны своих клиентов.

На дачу — с удачей на велосипеде

В жаркую пору отпусков и дачных забот собрать всех победителей акции в офисе филиала энергосбытовой компании не удалось. «Но каждый из них проинформирован о выигрыше и приглашен для награждения. Ждем их», — подтвердила руководитель клиентского сервиса филиала Ольга Мигушова.

Ждет своего хозяина и велосипед — приз победителю ставшей уже традиционной акции «На дачу с удачей». Ее энергетики проводили с 1 по 31 июля 2023 года — накануне тоже подвели итоги. Для участия в акции необходимо было до конца минувшего месяца оплатить квитанцию за июнь и авансом внести платеж за июль. Еще одним обязательным условием являлось отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение. Эти условия выполнили более 2 тысяч клиентов энергокомпании. Победителя среди них выявили тоже методом случайного выбора. Им стала жительница Чебоксар.

Затея с акцией «На дачу с удачей», безусловно, продиктована стремлением мотивировать клиентов не иметь задолженности перед компанией. «ЭнергосбыТ Плюс» активно работает с должниками и регулярно проводит подобные акции, так как, говорит директор филиала Вячеслав Зданович, «средства, полученные от клиентов за использование наших услуг, идут на реконструкцию и замену теплосетей, ремонт и обновление оборудования теплоэлектростанций, а значит, на обеспечение надежного и качественного теплоснабжения наших потребителей». Потому энергетики ценят ответственное отношение клиентов к выполнению обязанности по оплате потребленных ресурсов, считают, что добросовестность потребителей достойна не только благодарности, но и поощрения.

Просто, удобно и быстро

Поэтому акции будут иметь продолжение. Уже с 1 августа стартовал второй этап «Офиса в кармане». Он продолжится до конца сентября. Условия участия не меняются — нужно всего­то подписаться на электронную квитанцию. Сделать это можно в бесплатном мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», доступном в PlayМаркет и AppStore и в личном кабинете на сайте https://chuvashia.esplus.ru. Отказаться от бумажных квитанций охотно помогут и специалисты в офисах продаж и обслуживания клиентов энергокомпании, которые расположены по следующим адресам: в г. Чебоксары — пр. Ленина, д. 33, корп. 1 и пр. Тракторостроителей, д. 74Б; в г. Новочебоксарске — ул. Винокурова, д. 51.

Будут и другие акции, к участию в которых энергетики приглашают всех без исключения клиентов. Чтобы оказаться в числе претендентов на призы, требуется немного: нужно быть добросовестным плательщиком услуг теплоснабжения и пользоваться онлайн-­сервисами компании, которые ЭнергосбыТ активно развивает.

Кстати, в личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ+» заработала система быстрых платежей. Воспользоваться ею тоже сложности не представляет. Нужно перейти к оплате в мобильном приложении или на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». Затем введите нужную сумму и нажмите кнопку «Оплатить через СБП». Совершите оплату в мобильном приложении банка на смартфоне или с помощью другого устройства отсканируйте QR­код с экрана компьютера. Вот и все — готово! Теперь оплата за отопление и горячую воду стала еще проще. И быстрее. Воспользуйтесь новой функцией уже в этом месяце!

Приз за «Офис в кармане» вдохновил Александру к активному участию и в других акциях филиала ЭнергосбыТа. Фото Натальи Мининой