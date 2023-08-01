Голосуем онлайн

Слышал, что в сентябре на выборах можно будет проголосовать дистанционно, через интернет. А как именно это сделать? И есть ли гарантия, что такое голосование останется тайным? Алексей Надеждин, Чебоксары.

Наша газета уже сообщала, что 10 сентября, в единый день голосования, в некоторых избирательных округах на территории Чувашии состоятся повторные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления, и на этих выборах впервые можно будет проголосовать в режиме онлайн («Вместо бумажного бюллетеня — электронный», номер за 4 августа). В Избирательной комиссии Чувашии нам рассказали подробности того, как будет организовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

ДЭГ — это голосование без использования бумажного бюллетеня, оно проводится с помощью специального портала vybory.gov.ru. Это не замена традиционному способу голосования на избирательном участке, а дополнительная возможность для тех избирателей, которые хотят проголосовать там, где им удобно, не посещая участка.

Но у избирателя должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, и все указанные там данные актуальны. Если с записью все в порядке, надо подать заявление об участии в ДЭГ. Прием таких заявлений начался с 24 июля и продлится до 4 сентября включительно. Уведомление с результатом рассмотрения заявления также придет в личный кабинет на портале Госуслуг. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что ваш статус участника ДЭГ подтвержден, остается дождаться дня голосования и принять в нем участие.

Если обстоятельства изменились, избиратель может отозвать свое заявление — также через портал Госуслуг, но сделать это нужно не позже полуночи 4 сентября. В случае опоздания идти на избирательный участок уже бесполезно — когда вас включили в список ДЭГ, то одновременно исключили из списка избирателей по месту жительства. Больше того, двойное голосование является нарушением закона.

Важно, чтобы в день голосования у вас не было проблем с доступом к интернету. Если самостоятельно устранить неполадки не удастся, в Избиркоме Чувашии советуют воспользоваться специальным местом с доступом в интернет — в каждом из девяти муниципалитетов, где пройдут выборы, будут созданы такие центры доступа.

Что касается обеспечения тайны голосования, то все действия участника ДЭГ с электронным бюллетенем (получение доступа, заполнение, отправка) учитываются в системе отдельными блоками с использованием блокчейн-технологии. При голосовании волеизъявление избирателя зашифровывается на его личном устройстве и уже в таком виде подается в систему. Она знает уникальный код избирателя, но не может сопоставить его с конкретным человеком. Бюллетень обезличенный, и никто не может связать его с избирателем.

При этом в Избиркоме Чувашии поясняют, что наблюдение за ходом электронного голосования доступно всем желающим на портале ДЭГ, где есть ресурс, в реальном времени отображающий информацию о том, сколько избирателей заявилось для участия в дистанционном голосовании, сколько из них получили бюллетени и сколько проголосовало. А наблюдатели за ходом ДЭГ, которых могут назначить политические партии, зарегистрированные кандидаты или общественные организации, смогут получить более подробную информацию о ходе голосования.