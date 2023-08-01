Восстанавливается комплекс-ветеран

В Чувашии восстанавливают хмелеуборочный комплекс после простоя в 25 лет. Об этом рассказал на своей странице ВКонтакте вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Министр провел рабочую встречу на площадке ОАО «Чувашхмельпром», где начались работы по восстановлению комплекса, вставшего на прикол четверть века назад. Делается это пока не спеша, основательно, отмечает министр. Уже ясно, что линию действительно можно будет запустить.

Председатель совета директоров «Чувашхмельпрома» Геннадий Горланов напомнил, что предприятие имеет богатый опыт по переработке хмеля и его запатентованный бренд «Чувашский хмель» — одна из визитных карточек региона. В ближайших планах — создать свои плантации, установка хмелешпалер уже ведется в Цивильском и Моргаушском округах. Через два года хмельники дадут первый урожай. Свои предложения по восстановлению хмелекомбайна уже дал «Техмашхолдинг».

Напомним, в России длительное время отсутствует производство машин и агрегатов для возделывания и уборки хмеля. Ранее такое оборудование было доступно в Чехии или Германии. В Чувашии на конец августа запланирован первый тестовый запуск отечественного хмелеуборочного комбайна, который создается в подразделении компании «Техмашхолдинг» — завод «Техма-Агромаш». При успешной апробации оборудование может перейти в серийное производство — по 5-10 машин в год, сообщает пресс-служба Минсельхоза.