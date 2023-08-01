Паралимпийцы Чувашии порадовали родных болельщиков

В первые дни легкоатлетического этапа Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» представители нашей республики завоевали четыре медали различного достоинства. Соревнования на стадионе «Олимпийский» продлятся до 16 августа.

В турнире участвуют 333 спортсмена из 41 региона страны и Беларуси. По ходу соревнований будут разыграны 153 комплекта наград. Параатлеты из Чувашии достойно выступают на родных дорожках и секторах «Олимпийского». Как сообщил министр спорта Чувашии Василий Петров в своем телеграм-­канале, в первый день турнира «серебро» на спринтерской 100-­метровке среди спортсменов с поражением опорно-­двигательного аппарата завоевала Валентина Смирнова. «Бронза» на аналогичной дистанции среди лиц с ПОДА на счету Михаила Терентьева.

Во второй соревновательный день блеснул Иван Скрынник, выступавший среди спортсменов с поражением опорно­-двигательного аппарата, — он победил в метании диска. Еще одну бронзовую награду в медальную копилку Чувашии принес Павел Леонтьев, отличившийся в беге среди слепых на дистанции 400 метров.