Три уголовных дела из-за падения водонапорной башни от порыва ветра завели в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 10 августа. /ТАСС/. Три уголовных дела возбуждены в Чувашии по факту падения в ночь с 13 на 14 апреля водонапорной башни в деревне Шоля. Об этом говорится в сообщении, распространенном республиканской прокуратурой.

«В ночь с 13 на 14 апреля 2023 года от порыва ветра произошло падение водонапорной башни, расположенной в д. Шоля Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики. <…> По результатам <…> проверки возбуждено три уголовных дела», — отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2022 году администрация Акчикасинского сельского поселения Красночетайского округа заключила с индивидуальным предпринимателем контракт по ремонту водопроводных сетей, включающий установку башни. Правоохранители установили, что подрядчик выполнил не все работы, «влияющие на устойчивость конструкции».

«Вместе с тем главой Акчикасинского сельского поселения и индивидуальным предпринимателем внесены заведомо ложные сведения об их выполнении в акт о приемке выполненных работ <…>, справку об их стоимости и затрат <…>, которые на основании данных документов были оплачены за счет бюджетных средств», — говорится в сообщении.

По мнению прокуратуры, вопреки требованиям нормативных документов в части эксплуатации объекта подрядчик не закрепил должным образом водонапорную башню к бетонному фундаменту. «В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения устранены, водонапорная башня отремонтирована и установлена», — уточнили в ведомстве.

Материалы прокурорской проверки переданы в СУ СК по Чувашии. По информации прокуратуры, в отношении бывшего главы сельского поселения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Индивидуального предпринимателя подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (пособничество в совершении служебного подлога).