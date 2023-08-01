Депутаты Госдумы РФ пытаются бороться с «обвесом», когда производители снижают вес продуктов, но оставляют прежнюю цену. Чтобы не вводить покупателя в заблуждение, парламентарии предлагают по-честному указывать на ценнике стоимость литров или килограммов. Для потребителя это будет удобно, но для торговли затратно, считают опрошенные «Российской газетой» эксперты.

Как рассказали газете в Комитете Госдумы по промышленности и торговле, изменения в законе о защите прав потребителей будут обязывать информировать покупателя о цене за единицу измерения продовольственных товаров. Иными словами, ценники могут стать двойными — за штуку и за литры/килограммы. Такой законопроект внес вице-спикер Борис Чернышов. Документ получил положительный отзыв правового управления парламента и рекомендован к рассмотрению.

Зачастую производители снижают объем, вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены. Так, вместо 1 кг гречки можно видеть — 900 г, вместо 1 л кефира — 900 мг, вместо 10 яиц в упаковке 9…