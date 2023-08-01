132 протокола составлено в ходе совместного рейда ГИБДД и байкеров

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Возбуждено 132 дела об административных правонарушениях в отношении 90 водителей, собственников и пассажиров мототранспортных средств, на специализированные стоянки помещено 60 единиц транспорта — таков итог совместной акции Госавтоинспекции и байкеров-общественников, сообщают в МВД по Чувашии.

За январь — июль в республике зарегистрировано 47 ДТП с участием мототранспортных средств, в которых погибли три человека, десятки получили травмы. Поэтому сотрудники ГИБДД вместе с «Союзом мотоциклистов Чувашии», мотоклубами «Опричники», «Мотофемили 21», «13 путь» из Канаша и байкерами Цивильска провели совместное профилактическое мероприятие «Мото». Общественников попросили помочь с выявлением нарушений со стороны водителей мототранспортных средств.

В рейде приняли участие порядка 50 активистов-байкеров. За четыре дня рейда было выявлено 11 мотоциклистов в состоянии опьянения, 53 водителя, не имеющих либо лишенных прав управления. Особое внимание полицейские и общественники уделяли несовершеннолетним водителям. Родители 14 несовершеннолетних привлечены к ответственности за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения (ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ).

Опубликовано: 9 августа 2023 г.


Читайте также:

Пассажирка с признаками опьянения пыталась уехать за рулем, пока водителя оформляли за нетрезвое вож...
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
28 нетрезвых водителей задержаны в канун Дня защитника Отечества
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
Заводы возвращаются с каникул, для транспорта введены ограничения
Владельцу ярко-зеленой "шестерки" придется вернуть авто в нормальное состояние
Водитель школьного автобуса попался за рулем пьяным

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.